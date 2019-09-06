طلاب يحق لهم تأجيل الخدمة العسكرية بالقوات المسلحة

أعلنت إدارة التعبئة والتجنيد، عن إمكانية تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة للدراسة وقت السلم للطلبة النظامين والمنتسبين المتفرغين للدراسة، وذلك لحين حصولهم على المؤهل الدراسي الذي أجلت لهم الخدمة بسببه.





والطلبة هم طلبة المدارس الثانوية أو المعادلة لها داخل الجمهورية حتى سن (22) عامًا وطلبة المعاهد التى يحصل طلابها على مؤهل فوق متوسط حتى سن (25) عامًا، إلي جانب تأجيل الخدمة العسكرية من طلبة كلية جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها فى داخل الجمهورية حتى سن (28) عامًا والطلبة الدارسين بمراحل التعليم المختلفة بالخارج طبقًا لمدد تأجيلات أقرانهم الدارسين بالداخل بشرط اعتماد النموذج 2 جند من إدارة البعثات ووضعهم تحت الإشراف العلمى.





وإذا تجاوز الطالب فى الفرق النهائية الحد الأقصى لتأجيل التجنيد المشار إليه يستمر التأجيل حتى نهاية العام الدراسى وبشرط ألا يتجاوز سن الطالب 29 عام بالنسبة للكليات والمعاهد العليا.





أما حالات التأجيل بالنسبة لخريجى الجامعات فيجوز بقرار من وزير الدفاع تأجيل الخدمة الإلزامية المدة التى يراها للأفراد الأتى بياناتهم وهم خريجو الكليات والمعاهد التى تحتم طبيعة شهاداتهم قضاء فترة دراسية أو تمرين بعد الحصول على المؤهل العالى على ألا يكون الفرد متخلفًا عن التسجيل أو التجنيد دون عذر مقبول ويشترط ألا تزيد سن الفرد التأجيل على (28) عامًا.





يجوز تأجيل تجنيد خريجو الجامعات الذين توفدهم الدولة فى بعثات دراسية فى الخارج أو الداخل بشرط أن لا يتجاوزا سن (29) عامًا وعلى المبعوثين للخارج أن يسجلوا أنفسهم بإدارة البعثات قبل وكذلك خريجو الجامعات والمعاهد العليا الذين حصلوا على منح دراسية من جامعات أجنبية ومتواجدين بالخارج.





وذلك على أن يتقدم الطلبة المشار إليهم بالبندين (أ) بالنموذج 3 جند معتمد ومختوم من الجهة التى يدرس بها الطالب ومن الإدارة العامة للبعثات لمن يدرسون بالخارج.





وعند طلب تأجيل التجنيد على الطلب أن يراعى استيفاء جميع بيانات النموذج 2جند مدموغ بمعرفة الطالب ضمن أوراق مكتب التنسيق مع حيث الاسم – تاريخ الميلاد - رقم وجهة استخراج البطاقة الشخصية - الرقم الثلاثي لبطاقة الخدمة العسكرية والوطنية مع استيفاء رسم الدمغة المقرر على النموذج 2 جند.





أما الطلبة الدارسين بالخارج بكليات ومعاهد ومدارس تعادل نظيراتها بجمهورية مصر العربية يشترط لتأجيل تجنيدهم اعتماد النموذج 2 جند من الإدارة العامة للبعثات.





وفى حالة الاستفسار عن أى بيانات أو معلومات بشأن تأجيل التجنيد على الطالب مراجعة مكتب الاتصال العسكري التابع لإدارة التجنيد والتعبئة والكائن بمبنى الجامعة.



