تعرف على أسعار سيارات" MG" تبدء من 248 ألف جنيه

تراوحت أسعار سيارة ام جي بمصر بين 248 ألف جنيه ووصلت إلى 320 ألف جنيه للموديل الأحدث نوعًا من السيارة.





وتستعرض الفجر أسعار سيارة" MG" في مصر بمختلف طرزتها:

سجل سعر سيارة "ام جى ZS 2019" اتوماتيك نحو 248,000 جنيه، وسجل سعر سيار، في حين سجل سعر سيارة "ام جى 360" 2019 نحو277,990 جنيه، وسجل سعر سيارة "أم جى "ZS 2019 نحو 280,000 جنيه، وبلغ سعر سيارة "ام جى 360" 2019 نحو 297,990 جنيه، و سعر "ام جى 6" 2019 قيمة 300,000 جنيه

ووصل سعر سيارة "ام جى Rx5 2019 نحو 320,000 جنيه .





منصور تجمع " MG" محليًا:

قامت شركة المنصور MG إحدى مجموعة شركات المنصور جروب للسيارات بتوقيع إتفاقية شراكة مع الشركات الصينية لصناعة وتجارة السيارات SAIC ، وبموجب الإتفاقية سوف تقوم المنصور MG بتجميع سيارات MG في مصر.

وشهد حفل توقيع إتفاقية الشراكة حضور قيادات شركة المنصور جروب للسيارات يترأسهم رئيس مجلس الإدارة محمد لطفي منصور، وعضو مجلس الإدارة ياسين منصور، وعضو مجلس الإدارة راوية منصور، بالإضافة إلى أنكوش أرورا مدير العمليات بشركة المنصور جروب للسيارات.

كما حضر الحفل عدد من الوزراء والمسئولين من بينهم عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإدارة، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن ،والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ومن الجانب الصيني حضر كلا من السيد يين يونغ عمدة شنجهاى، وتشن هونغ رئيس مجلس إدارة شركة سايك المالكة لشركة ام جى و السيد هان بن - مستشار وزير الاقتصاد والتجارة ، سفير جمهورية الصين الشعبية في مصر وعدد من مسئولى السفارة والحكومة الصينية.

وبحسب المنصور، ستقوم الشركة بعمليات التجميع المحلي في إحدى المصانع القائمة بالفعل، لحين الإتفاق على إنشاء مصنع خاص بالعلامة في مرحلة لاحقة، كما ستعمل شركة المنصور MG على تجميع طرازين فقط في المرحلة الأولى وتقديمهما للسوق بأسعار منافسة.

ومن جانبه قال محمد منصور، عضو مجلس إدارة الشركة، لدينا اليوم شراكة جديدة نفخر بها مع أكبر مصنع وشركة لإنتاج وتوزيع السيارات في الصين، وسنعمل من خلالها على سد الفجوة الموجودة لدى المستهلك المصري وسوف نبذل قصارى جهدنا لنجعل " المنصور إم جي " من أكبر شركات السيارات في مصر خلال فترة قصيرة.

وأضاف " منصور": الحدث الذي يجمعنا اليوم يعكس مدى إهتمام " المنصور جروب للسيارات " بالعلامة البريطانية الأصل MG ويعكس مدى إهتمامنا بالإرتقاء بحجم أعمالنا في السوق لخدمة المستهلك المصري، نضع أنفسنا مكان عملائنا وننجز أعمالنا بإخلاص وتفاني وهو ما يؤهلنا إلى تطبيق شعارنا، أنت في أيد أمينة.

وأكد " منصور " : الشراكة الجديدة والتجميع المحلي ستوفر 1000 فرصة عمل جديدة ، وستعمل على تنشيط قطاع الصناعات المغذية للسيارات خلال أعوام قليلة .

ومن جانبه قال عادل خضر – العضو المنتدب لمجموعة المنصور للسيارات: لقد نجحنا في جذب اكثر من 2000 عميل جديد خلال فترة قريبه، ونسعى إلى المزيد من خلال الإستمرار في تقديم ما هو أفضل للمستهلك المصري، واليوم فإننا نقدم لكم السيارة الكهربائية الجديدة MG EZS وهي تعبر عن قمة التطور التكنولوجي الذي وصلت إليه MG و SAIC في صناعة السيارات الكهربائية ، فالسيارة الجديدة يمكنها قطع مسافة 335 كم بالشحنة الواحدة والتي تستغرق نحو 30 دقيقة .

ولقد تم بناء السيارة الجديدة MG EZS بإستخدام مكونات من كبرى شركات العالم مثل " بوش " و " ساندن " وهو ما يجعلها منافس قوي للسيارات الأوروبية .

وأكد العضو المنتدب للمنصور جروب للسيارات، "ستحرص المنصور MG على تقديم السيارة خلال شهور قليلة إلى المستهلك المصري بسعر منافس، مع تقديم شاحن " سريع " مجانا مع كل سيارة ليتمكن عملائنا من شحن سياراتهم بأنفسهم في المنزل خلال 30 دقيقة فقط" .