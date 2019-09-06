منتخب اسبانيا يفوز على رومانيا 2-1 في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 (فيديو)

فاز منتخب اسبانيا على مضيفه رومانيا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في المللقاء الذي جمع بينهم مساء أمس الخميس، على ملعب أرينا ناسيونالا، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020.





و سجل سيرجيو راموس، قائد منتخب اسبانيا وريال مدريد، الهدف الأول للماتادور في في الدقيقة 29 من ضربة جزاء، وأضاف باكو ألكاسير الهدف الثاني للمنتخب الإسباني في الدقيقة 47، بينما سجل فلورين أندوني هدف رومانيا الوحيد في الدقيقة 59 بداية الشوط الثاني.





ورفع منتخب اسبانيا رصيده إلى النقطة 15 متصدرًا المجموعة السادسة لتصفيات يورو 2020، وينما رفع منتخب رومانيا رصيده إلى النقطة 7 نقاط في المركز الرابع.





وجاء تشكيل منتخب اسبانيا كالتالى: حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: خيسوس نافاس - سيرجيو راموس - فرناندو يورينتي - جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - ساؤول نيجويز - فابيان رويز.

الهجوم: داني سيبايوس - رودريجو مورينو - باكو ألكاسير.





منتخب اسبانيا يُحقق العلامة الكاملة أمام رومانيا حقق منتخب اسبانيا العلامة الكاملة في المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لليورو لعام 2020، وتمكن من الفوز على رومانيا 1/2.

ويحتل منتخب اسبانيا حاليًا صدارة المجموعة السادسة من تصفيات يورو 2020، وفي جعبته 15 نقطة من 5 انتصارات للفريق.

وانتصر منتخب اسبانيا على النرويج بنتيجة 2-1، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ميستايا".

وانتصر منتخب اللاروخا في الجولة الثانية على نظيره مالطة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب "ناشيونال ستاديوم".

وتغلب منتخب اسبانيا على نظيره جزر فاروه في الجولة الثالثة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب "تورسفولور".

واصل المنتخب الإسباني سلسلة انتصاراته بالفوز على السويد بثلاثية بيضاء في الجولة الثالثة ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو".

و سقط المنتخب الروماني في الجولة الأولى أمام نظيره السويد بنتيجة 2/1، وفي الجولة الثانية فازت رومانيا على جزر الفارو بنتيجة 4-1، وفي الجولة الثالثة وقع منتخب رومانيا في فخ تعادل أمام النرويج بنتيجة 2-2، وأخيرًا، وفي الجولة الرابعة فاز المنتخب الروماني على مالطا برباعية نظيفة.





سيرجيو راموس يوضح سر احتفاله أمام رومانيا بهذه الطريقة سجل سيرجيو راموس، قائد منتخب اسبانيا وريال مدريد، أول أهداف الماتادور من ضربة جزاء، وأثار احتفاله غضب جماهير رومانيا.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال راموس: "تحدثت إلى الحكم".

وأضاف: "كان هذا الاحتفال إهداء لابن أخي، ولم يكن للسخرية من الجماهير، كان من الصعب تفسير الأمر مع كل هذا الضجيج".

وتابع راموس حديثه: "لقد أوضحت للحكم سبب احتفالي بين الشوطين، لقد استمع لي، واعتذر لي عن البطاقة الصفراء".

وأضاف راموس: "لقد كنا نُدرك أنّ المباراة ستكون صعبة، لقد لعبنا بشكل جيد للغاية في الشوط الأول، وكان علينا إحراز مزيد من الأهداف، يجب علينا أنّ نتعلم إنهاء (قتل) المباريات ولا ننتظر حتى لنهاية".

وأنهى راموس تصريحاته قائلًا: "الانتصار خارج الوطن أمرًا جيدًا، لكننا لم نفعل شيئًا بعد، نريد إنهاء التصفيات ونحن في الصدارة، لا نزال بحاجة لمزيد من النقاط".





شاهد.. ملخص وأهداف مباراة منتخب اسبانيا ورومانيا في تصفيات يورو 2020:-



