حقيقة رحيل ميسي ومصير صفقة نيمار.. رئيس برشلونة يُجيب على الأسئلة الصعبة في حوار كشف الحقائق

تحدث جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة عن كافة الملفات الهامة التي شغلت الجماهير الكتالونية، خلال الأسابيع الماضية، سواء سبب فشل المفاوضات مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، وحقيقة رفض غرفة ملابس برشلونة التعاقد مع جريزمان، وحقيقة الأنباء المتداولة حول رحيل "ميسي" الصيف المقبل وغيرها من الأمور الخاصة بالفريق.





ويرصد " الفجر الرياضي " أبرز ما جاء في تصريحات جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الاسباني:-





- لقد فعلنا كل شيئ ممكن لضم البرازيلي نيمار.. ولن نذهب للتعاقد معه في يناير





- برشلونة لم يضع أسماء لاعبين على طاولة المفاوضات مع سان جيرمان لضم نيمار، إدارة باريس من اقترحت الأسماء.





- هناك 4 أندية أحدهما ريال مدريد يتفاوضون مع باريس سان جيرمان لضم "نيمار".





- ميسي لم يطلب التوقيع مع البرازيلي نيمار.. بل كان قرار إدارة النادي.





- دي ليخت كان هدفًا لبرشلونة .. لكنه رفض الإنضمام للنادي





- لم نقوم بطرح اسم ديمبلي على باريس ولكن هم من فعلوا ذلك





- غرفة الملابس لم ترفض التوقيع مع الفرنسي جريزمان





- ساهمت بشكل كبير في حسم صفقة "دي يونج" لأنه يمثل أولوية للجهاز الفني.





"- يمكن أن يغادر ميسي أينما يُريد أن يذهب قبل موسم 2020/21





- لن اقدم نفسي مرة أخرى لـ تولي منصب رئاسة برشلونة





- إقتصاد برشلونة قوي ونتحدث مع الإتحاد الأوروبي بشأن الرواتب





- لا أرى في أوروبا فريقًا تنافسيًا كفريقنا ، ونحن مستمرون في التحسن كل عام





- نريد الفوز بـ جميع الالقاب ولكن هدفنا الاول دائماً هو الدوري



