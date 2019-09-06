لو نفسك تشوف المشاهير.. فندق يقدم فرصة ذهبية بـ20 جنيه إسترليني

كثيرًا مننا يرغب في أن يقترب من الأماكن التي يلجأ لها المشاهير والأغنياء في شاطئ ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث قدم أحد الفنادق الفاخرة المطلة على الشاطئ عرضا مذهلا لزواره.





وقام فندق ساوث بيتش بتحديد سعر 20 جنيه إسترليني في الليلة الواحد، لمشاهد من تحب على بُعد 100 متر من الشاطئ، وبدون تكاليف باهظة.





وقالت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية أن الفندق الفاخر يقع في قلب منطقة ساوث بيتش الشهيرة، يقدم فرصة كبيرة للاستمتاع بحمام سباحة رائع بجانب المشروبات والوجبات الخفيفة والموسيقى.





وبذلك يتيح الفندق الفرصة لزيارة المنطقة الفخمة، مقابل سعر منخفض يقل عن ثمن وجبة في سلاسل الوجبات السريعة.





فندق ساوث بيتش:





يتميز هذا الفندق التاريخي المواجه للمحيط بمنطقة شاطئ خاص وخيارات لتناول الطعام في الموقع، ويتوفر في 1 فندق ساوث بيتش مسبحان يشملان مسبحًا على السطح حصريا للبالغين.





تشمل كل غرفة بشكل قياسي صحف رقمية يومية وتلفزيونًا ذكيًا بشاشة مسطحة قياس 55 بوصة ومكبرات صوت بلوتوث، كما تضم ميني بار ونظام لتنقية المياه وآلة إسبريسو لصنع القهوة مع القهوة العضوية.





نبذة عن ساوث بيتش:





ساوث بيتش بالإنجليزية South Beach ويختصر بـSoBe هو حي في ميامي بيتش في فلوريدا الحي يقع شرق مدينة ميامي المنطقة تضم عديد من الجزر التي تشكل حاجز لشاطئ ميامي بيتش.





شاهدت منطقة ساوث بيتش العديد من التغييرات الاصطناعية والطبيعية على مر السنين وازدهر الاقتصاد السياحي فيها وفي عام 1926 ضرب ساوث بيتش إعصار ادى إلى تدمير جانب كبير من الممتلكات العامة والخاصة.





في إحصاء عام 2010 تم تقدير عدد سكان ساوث بيتش ب391 ألف نسمة تعيش في المنطقة.





وتشتهر منطقة ساوث بيتش بشواطئها وبالمشهد الساحر الذي يحيط بالملاهي الليلية ومطاعم الطهاة المعروفين.





وتصطف سلسلة متاجر ومتاجر أزياء مستقلة في مركز لينكولن رود التجاري، وتوفّر المقاهي في الهواء الطلق إطلالات متميّزة على أوشن درايف المشهور بهندسة الآرت ديكو المحفوظة جيدًا.





ومن بين المتاحف تضمّ المنطقة متحف ولفسونيان في جامعة فلوريدا الدولية، وهو يضمّ مجموعة من الأعمال الفنية والقطع الحديثة.