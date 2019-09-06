رسميا.. مالك بيراميدز الأسبق يؤازر الفريق أمام الزمالك بنهائي الكأس

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أعلن محمود الأسيوطي مالك نادي الأسيوطي السابق والمعروف حاليا بإسم "بيراميدز سبورت"، عن موافقته في تلبية الدعوة التي تلقاها من مالكي بيراميدز الحاليين، لحضور المباراة التي ستجمع الفريق أمام الزمالك، بنهائي كأس مصر.



وكتب الأسيوطي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "بكل سرور تلقيت دعوة اليوم من إدارة نادي بيراميدز لحضور نهائي كأس مصر، ولهم كل الشكر وسوف أحضر النهائي إن شاء الله في ملعب برج العرب".





وكان محمود الأسيوطي نقل ملكيته إلى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، في مايو 2018 والذي قام بتغير اسمه وشعاره، والذي نقله بدوره بعد ذلك إلى رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي المالك الحالي.



ويستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت بقيادة الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني، أهم أوراقه الرابحة قبل مواجهة الزمالك، بنهائي كأس مصر.



وتأكد عودة عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق، ضمن القائمة التي سيختارها ديسابر، لمواجهة الزمالك، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.



وكتبت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "الكابيتانو عبد الله السعيد جاهز لمباراة نهائي الكأس أمام الزمالك".



وكان السعيد قد غاب عن مباراتي بيراميدز أمام حرس الحدود، في دور الثمانية لكأس مصر، وإيتوال الكونغولي في إياب دور التمهيدي الأول من بطولة الكونفيدرالية الافريقية، بسبب إصابته في عضلة السمانة.



بدأت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، في مخاطبة عدد من الاتحادات الأوروبية لتوفير طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة بيراميدز سبورت والزمالك، بنهائي كأس مصر.



وفتح مسئولو الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني، خطوط اتصالا مع كلا من إيطاليا واليونان والمجر وسويسرا، لتعيين طاقم تحكيم، ويعد الطاقم اليوناني هو الأقرب بعد موافقته على إرسال طاقم لإدارة المباراة.



واستقرت لجنة الحكام على استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز سبورت، في نهائي كأس مصر.



ويأتي الاستقرار على إسناد المواجهة إلى طاقم تحكيم أجنبي، نظرا لحساسية المباراة التي تجمع الفريقين، خاصة أن الفائز سيضيف لتاريخه لقبا جديدا.



ويلتقي بيراميدز سبورت الزمالك، مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور 20 ألف متفرج ضمن منافسات نهائي كأس مصر