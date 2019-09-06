برشلونة يحسم الجدل حول مصير ميسي
الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:06 م
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عمر عبدالعزيز
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أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، الجدل الدائر مؤخرًا حول مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم الفريق الكتالوني.
وخلال تصريحات إعلامية للتلفزيون الرسمي لنادي برشلونة، قال بارتوميو: "ميسي لديه عقد وقعه قبل عامين لمدة أربع سنوات، في الموسم المقبل 2020/21 قبل ان يبدأ، يمكنه ان يرحل، ويذهب إلى اي مكان يريده".
وأضاف بارتوميو قائلاً: "لكن لاعبين مثل ميسي، تشافي، انييستا وبويول، ليس هناك قلق حولهم، اشك في انهم سيلعبون في ناد آخر، لكن يجب ان يكون لديهم حرية الاختيار".
وواصل رئيس النادي الكتالوني: "تشافي كان لديه نفس البند الموجود في عقد ميسي حاليا، وذهب لقطر، انييستا ايضا ذهب لليابان، ومع ميسي لا يمكن ان يكون هناك بند مختلف عن تشافي وانييستا، لكنني اكرر، آمل ان يستمر ميسي معنا إلى ما بعد عام 2021".
وأكمل قائلاً: "كل موسم ندعم الفريق بتعاقدات جديدة، وان يكون لدينا فريق تنافسي، ولكن لا نفعل هذا الشيء من اجل ان يكون ميسي سعيدا، ولكن نفعل ذلك من اجل اعضاء النادي".
وفي سياق متصل تحدث عن صفقة نيمار دا سيلفا قائلاً: "في هذه اللحظة عملية نيمار مستبعدة، ولكن عندما نتحدث في يناير او فبراير عن مخطط الفريق للموسم المقبل، سوف نقيم ذلك”.
واختتم بارتوميو في هذا السياق: "هذا الأمر ايضا يعتمد على PSG اذا قبلوا التفاوض، لأنهم لا يريدون ان يبيعوا اللاعبين الجيدين، وايضا البارسا كذلك، النجاح يأتي من الفريق التنافسي وليس من البيع".
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