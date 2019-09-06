ألمانيا تضرب شباك هولندا بالهدف الأول (فيديو)
الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:08 م
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محمد مرعي
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سجل جنابري لاعب منتخب ألمانيا الهدف الأول لمنتخب بلاده أمام هولندا، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، في التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020.
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