خالد صفوت: التعليم الخاص أصبح "منظر وبس"



وأشار "صفوت"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن التعليم الخاص في مصر انتقل من هدفه الأساسي وهو التعليم إلى استثمار، منوهًا بأن مستوى جودة التعليم الخاص انخفضت للغاية.



واعتبر أن التعليم الخاص أصبح "منظر وبس"، وهناك نسبة كبيرة من أولياء الأمور يختارون المدارس الخاصة حتى لا يكون ابنهم في فصل به 60 طالب آخر، كاشفًا أن هناك مدارس خااصة يستعينوا بمدرسين لغة إنجليزية وليس لديهم أي خبرة في التدريس، بل أن بعضهم يعمل في محلات "كوافير"، متسائلا: "أين الرقابة".



وأضاف أن هناك أمور داخل منظومة التعليم الخاص ليس لها أي علاقة بجودة التعليم، منوهًا بأن مصروفات المدارس الخاصة يكون بعضها ضمن اللائحة، والبعض الآخر يكون خارج اللائحة، معقبًا: "صعب ولي أمر يقدر يطلع على اللائحة بمصروفات مدرسة ابنه".



وأضاف أن التعليم الخاص في مصر تحول إلى "بيزنس"، مشبهًا المدارس الخاصة بـ "السوبر ماركت والتي تبيع سلعة وهى التعليم، منوهًا بأن المدارس الخاصة تقوم برفع مصروفاتها نحو 40% سنويا دون رقاابة من وزارة التربية والتعليم.



ولفت إلى أنهم اجتمعوا مع وزير التعليم واقترحوا أن الوزارة تعلن عن مصروفات كل مدرسة ويقوم ولي الأمر بدفعها بإيصال بنكي، حيث سيكون ذلك وسيلة لضبط ارتفاع المصروفات.



ويذكر أن العام الدراسي الجديد سيبدأ اعتبارًا من 11 سبتمبر لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي، بينما سيبدأ يوم 21 سبتمبر لباقي المراحل.



ونفت وزارة التعليم كل ما يثار عن تأجيل الدراسة أسبوع، حيث أصدرت بيانات تؤكد أن الدراسة في موعدها المعلن عنه، ولم تؤجل، وأن كافة المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب، وقد جرت عملية التطوير لعدد من المدارس، مع جاهزية المدارس لتطبيق المنظومة التعليم الجديدة.



ومن ناحيتها أكدت الإدارة العامة للمرور جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

قال خالد صفوت، مؤسس رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة، إن عدد المدارس الخاصة في مصر يتراوح عددها ما بين 8 إلى 10 آلاف مدرسة، حيث يعتبر عدد المدارس الخاصة خُمس المدارس العامة.