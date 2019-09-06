ميسي يشعل الصراع بين "أثرياء" الكرة العالمية

كشفت تقارير صحفية اسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني، يستطيع الرحيل عن النادي الكتالوني في نهاية الموسم الجاري، وقبل إنتهاء عقده مع البلوجرانا.





وذكرت صحيفة "أل باييس" الاسبانية أن عقد ليونيل ميسي مع برشلونة يتضمن بندًا يتيح له الرحيل عن النادي الكتالوني في نهاية الموسم الجاري، بشرط أن يكون رحيله لخارج أوروبا، ولذلك لن يكون اللاعب مضطرًا لاستكمال عقده مع النادي الكتالوني والذي ينتهي في 2020، مع إمكانية التمديد لموسم آخر حتي 2021.





ومع إحتمالية رحيل "ميسي" عن برشلونة، كشفت صحف عالمية عن الخيارات الممكنة بالنسبة للواجهة القادمة للبرغوث الأرجنتيني، وحددت 4 أندية يمكنها الحصول على خدمات "ليو" وتحمل القيمة الضخمة للتعاقد معه.





أول الأندية المتاحة أمام ليونيل ميسي نادي مانشستر سيتي أحد أغني أندية العالم، والذي عرض عليه في وقت سابق راتبًا بقيمة 50 مليون يورو، بالإضافة لمكافأة ضخمة بقيمة 100 مليون يورو، كما أن وجود جوارديولا على رأس الجهاز الفني للفريق يرجح هذا الخيار بالنسبة للاعب البارسا.





أما ثاني الأندية التي يمكنها التعاقد مع ميسي هو نادي باريس سان جيرمان والذي يمتلك إمكانيات مالية ضخمة تؤهله لتوفير أي أموال لضم الاسطورة الأرجنتينية، كما يظهر في الصورة أيضًا نادي يوفنتوس والذي استطاع الصيف الماضي حسم التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالتأكيد قد يفكر في جمع الثنائي الأفضل في العالم.





من الأندية التي تستطيع تحمل القيمة المالية الضخمة للتعاقد مع "ميسي" نادي ريال مدريد الاسباني، وإن كان ذلك سيكون خيارًا صعبًا أمام النجم الأرجنتيني، حيث أنه لن يقبل بالتأكيد أن يلعب للنادي المنافس لفريق برشلونة.



