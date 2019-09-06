تشكيل هولندا ضد ألمانيا الآن | مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا بث مباشر beIN HD 1

أعلن كومان المدير الفني لمنتخب هولندات، تشكيل منتخب بلاده، لمواجهة المانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: سيليسين.

خط الدفاع: ديمفيرس، دي ليخت، فان ديك، دالي بليند.

خط الوسط: دي روين، دي يونج، فاينالدوم.

خط الهجوم: بابل، ممفيس، بروميس.

خط الدفاع: جينتر، كيميتش، جوناثان تاه، كلوسترمان، شولز، زوله.

وسوف تقام المباراة بين منتخب هولندا ومنتخب المانيا في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بينما سوف تقام في الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات.





أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة تلك التصفيات لبطولة كأس الأمم الأوروبية لنسخة 2020 عبر مجموعة قنواتها المشفرة عبر قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستقام المباراة بين منتخب هولندا ومنتخب ألمانيا عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.



