تشكيل ألمانيا ضد هولندا الآن| بث مباشر مباراة هولندا وألمانيا عبر قناة beIN HD 1

أعلن يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا، تشكيل منتخب بلاده، لمواجهة هولندا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020.

وجاء تشكيل ألمانيا كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جينتر، كيميتش، جوناثان تاه، كلوسترمان، شولز، زوله.

خط الوسط: توني كروس، ماركو رويس، سيرجي جنابري.

خط الهجوم: تيمو فيرنر.

وعلى الجانب الآخر يدخل المنتخب الهولندي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سيليسين.

خط الدفاع: ديمفيرس، دي ليخت، فان ديك، دالي بليند.

خط الوسط: دي روين، دي يونج، فاينالدوم.

خط الهجوم: بابل، ممفيس، بروميس.

وسوف تقام المباراة بين منتخب هولندا ومنتخب المانيا في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بينما سوف تقام في الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات.





أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة تلك التصفيات لبطولة كأس الأمم الأوروبية لنسخة 2020 عبر مجموعة قنواتها المشفرة عبر قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستقام المباراة بين منتخب هولندا ومنتخب ألمانيا عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.



