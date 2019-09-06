بارتوميو يطمئن الكتالونيين على مشروع برشلونة المستقبلي

تحدث جوسيب ماريا بارتوميو رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، عن المشروع الذي يشرف عليه والخاص بإعادة تجديد ملعب "كامب نو" معقل الكتالونيين، ويكشف عن موعد الانتهاء من هذا المشروع.





وقال بارتوميو، في حديثه عبر قناة برشلونة: "في الأيام المقبلة سيبدأ هدم ميني ستاديوم، وسنقوم بعمل لإحياء ذكرى ذلك في 24 سبتمبر، مشروع Espai Barça متقدم جداً ونحن نشاهد الأن ملعب كرويف قد تم افتتاحه بالفعل، سنقوم بإزالة ميني ستاديوم وسنبدأ في إعادة الكامب نو الصيف المقبل".





وتابع حديثه: "سنبدأ في تجديد الكامب نو الصيف المقبل وسينتهي في عام 2024، Espai Barça هو مشروع نادي وليس مشروع لمجلس الإدارة".





وأكمل: "تبلغ ميزانية المشروع 685 مليون يورو، فقد تغيرت أرقام الميزانية مقارنةً بعام 2014 لأن التكاليف مختلفة".





وأضاف بارتوميو، في حديثه: "بما يخص التمويل لن نسمح لهذا العمل بأن يلحق الضرر بالجانب الرياضي للنادي، الذي سيستمر في العمل بنفس الشكل الذي كان يعمل به".





واستطرد: "قرر عدم التوقيع مع مالك للملعب لأنه في المستقبل قد يكون سعره أعلى بكثير، وهناك وقت للتفاوض عليه، يمكن ان يكون هذا العقد مدته 15 إلى 20 عام مع هذه العلامة التجارية حيث تساعد هذه العائدات في تكاليف الأعمال".





والجدير بالذكر أن نادي برشلونة يستهدف الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بعد سيطرة ريال مدريد على هذا اللقب لذلك قامت الإدارة البرشلونية بتدعيم الصفوف بصفقات قوية هذا الصيف مثل ضم أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد وفرينكي دي يونج من أياكس وجونيور فيربو من ريال بيتيس.