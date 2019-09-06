عاجل.. برشلونة يعلن تفاصيل مشروع "الكامب نو" الجديد





قال رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، بأن إدارة النادي قد قررت إعتماد مشروع توسعة ملعب كامب نو، وكذلك بناء ملعب جديد سيكون تحت مسمى ملعب يوهان كرويف، مؤكدًأ بأن هذا المشروع سوف يستغرق وقت طويل بعض الشيء.





وأوضح رئيس النادي الكتالوني في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن داخل مقر النادي الكتالوني، بأن الإدارة قد قررت بأن يكون هذا المشروع على رأس قائمة أولويات في الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة أن يعلم الجميع بأن هذا المشروع سيفيد النادي على مدار 50 أو 60 عام قادم.





وتحدث، جوسيب ماريا بارتوميو، عن هذا المشروع الضخم قائلًا: "سوف نبدأ في عملية تطوير ملعب كامب نو، وكذلك بناء ملعب الأسطورة يوهان كرويف، سوف نهد الميني ستادي من اجل التوسعة القادمة"، مشددًا على كون عملية تطوير الكامب نو سوف تبدا في الصيف القادم، وتنتهي في عام 2024.





يذكر بأن ملعب كامب نو، من الملاعب التاريخية في كرة القدم الأوروبية، حيث تم بناءه في إقليم كتالونيا، وقد تم إفتتاحه بشكله الحالي في عام 1957، ويتسع الملعب إلى نحو 99,354 ألف متفرج، وهو واحد من أكبر الملاعب في القارة الأوروبية خلال السنوات الأخير