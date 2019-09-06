"الجوازات" تكشف رسوم تجديد جواز السفر

وتلقت المديرية استفسارًا من أحد متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قال فيه: "تقدمت بطلب تجديد جواز سفر ابنتي ووردتني رسالة بأنّه سيتم استلام الجواز خلال ثلاثة أيام عمل ولكنني أرغب بتعديل مدة الجواز لتكون ١٠ سنوات بدل ٥ سنوات".

وأوضحت الجوزات، أن قيمة الرسوم المقررة للمدتين، مشيرة إلى أنّ العشر سنوات تكون لمن أتمّ 20 عامًا.

كما أشارت المديرية خلال سلسلة ردود على استفسارات متابعيها، أنه في حالة تحديث صورة صاحب جواز السفر عبر وكالة الأحوال المدنية واستمرار الصورة القديمة بالجواز، يتم مراجعة إدارة الأحوال المدنية بهذا الشأن.

دشن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي، بمكتبه في جدة، حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها المديرية العامة للجوازات، التي اشتملت على خدمة تمديد تأشيرة الزيارة التجارية عبر بوابة «مقيم» الإلكترونية، وخدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة عبر منصة «أبشر أفراد»، إلى جانب مجموعة من الأنظمة الإدارية الداخلية الخاصة بمنسوبي الجوازات، وخدمة «إشارة»الخاصة بالصم وذوي الإعاقة السمعية.

جدير بالذكر أن خدمة «مقيم» التي تم استخدامها بالمملكة مؤخراً، بأمر كافة الجهات المختصة، عملت على توفير وتيسير العديد من الخدمات المختلفة التي يحتاجها المغتربين بالمملكة والتي تشمل أمور العمل والكفالة لإجراءات الإقامة وإنهاء العمل والمساهمة في اصدار تأشيرات الخروج والعودة وغيرها.

أما منصة «أبشر»، فتعد المنصة الشاملة للخدمات الإلكترونية، وتخدم 12 مليون مستخدم، ما بين أفراد ومؤسسات ومواطنين ومقيمين في المملكة.

واستمع وزير الداخلية خلال التدشين إلى شرح موجز عن تلك الخدمات ومميزاتها، قدمه مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.

حضر التدشين، وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، و وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، و مدير عام مركز المعلومات الوطني الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي.