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مباشر.. مقابلة رئيس نادي برشلونة.. يتحدث عن فشل صفقة نيمار واحتمالية رحيل ميسي (تابع لحظة بلحظة مترجم)

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 07:46 م
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مباشر.. مقابلة رئيس نادي برشلونة.. يتحدث عن فشل صفقة نيمار واحتمالية رحيل ميسي (تابع لحظة بلحظة مترجم)
بارتوميو
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الفجر الرياضي
 
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نقدم لكم الآن متابعة مقابلة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، عبر قناة النادي الرسمية، حيث يتحدث الرئيس عن تفاصيل مهما لعل أبرزها ماذا حدث في صفقة نيمار ولماذا فشلت، عن تطوير ملعب كامب نو، بالإضافة إلى تجديد عقد ليونيل ميسي.

وفيما متابعة تصريحات بارتوميو:-

بارتوميو: تم تطوير مشروع توسعة الكامب نو، وبناء ملعب يوهان كرويف، سنهدم الميني ستادي من اجل التوسعة، وسنبدأ توسيع الكامب نو الصيف المقبل لينتهي في عام 2024، انه مشروع لـ 50 او 60 عاما للنادي.

كشف رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، عن كون النادي قد قرر بالفعل تطوير ملعب كامب نو، وزيادة عدد مقاعده، بالإضافة إلى تغيير إسم الملعب الجديد، وهذا خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي يعقد في مقر نادي برشلونة وتنقله قناة النادي الرسمية.
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