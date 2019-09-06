استهتار "ديمبلي" يُشعل غضب برشلونة

فجرت تقارير صحفية مفاجأة عن اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة الأسباني، آثارت غضب مسئولي النادي الكتالوني خلال الأيام الماضية.





وذكرت تقارير اليوم الجمعة، أن الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة، أخفي خبر إصابته عن الجهاز الطبي بالنادي الكتالوني، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة أتليتك بلباو علي ملعب "سان ماميس" بالدوري الاسباني، وذلك خوفًا عن ابتعاده عن تشكيلة البلوجرانا والعودة لدكة البدلاء مجددًا.





وأِشارت التقارير أن "ديمبلي" أخطر الجهاز الطبي لنادي برشلونة بأنه تعرض لشد عضلي خلال مباراة برشلونة أمام أتليتك بلباو في افتتاح الليجا الاسبانية، وتجاهل تعليمات الجهاز الطبي للفريق بالخضوع للفحص الطبي للإطمئنان على إصابته، وتوجه بعدها اللاعب لقضاء اجازة في فرنسا.





وأكدت أنه عندما عاد "ديمبلي" لبرشلونة اكتشف الجهاز الطبي اصابته وحاجته للعلاج لمدة 5 أسابيع، وذلك يؤكد على استهتار اللاعب، حيث تسبب في خسارة الفريق الكتالوني جهوده خلال الفترة الحالية.





ويحتل برشلونة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز علي ريال بيتيس 5-2، وتعادل مع أوساسونا 2-2، وخسارة أمام أتليتك بلباو بهدف دون مقابل.



