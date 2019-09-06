رئيس برشلونة يجهز مفاجأة سارة للجماهير

يجهز جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة مفاجأة سارة لجماهير النادي كشف عنها خلال مقابلة اليوم مع القناة الرسمية للنادي.









وقال رئيس برشلونة في تصريحاته اليوم: مشروع البرسا متقدم جداً ونحن نشاهد الان ملعب كرويف قد تم فتتاحه بالفعل ، سنقوم بـ ازالة ميني ستاديوم وسنبدا في اعادة الكامب نو الصيف المقبل.









واضاف : في الأيام المقبلة سيبدأ هدم ميني ستاديوم. وسنقوم بعمل لإحياء ذكرى ذلك في 24 سبتمبر سنبدأ في تجديد الكامب نو الصيف المقبل وسينتهي في عام 2024.









وتابع: مسألة التمويل، اليوم نحن نقوم بصقل الميزانية أكثر من ذلك بكثير والانحراف يمكن أن يكون 685 مليون يورو، سنشرح للاعضاء كيف يكون كل شي، ويجب أن يكون هناك اجتماع الجمعية للموافقة على التمويل، ولكن سيكون هناك أيضا دخل إضافي أكبر بكثير مما قلنا.



