تويتر "معاك يا سيسى".. ونشطاء: نعلم أنك تخوض حرب وجود

أعلن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" دعمهم الكامل لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وذلك عن طريق تدشين هاشتاج حمل عنوان: "معاك يا سيسى".





وغرد عدد كبير من المواطنين على الهاشتاج، مؤكدين دعمهم للرئيس السيسي فيما يقوم به من إنجازات فى مختلف المجالات، وهو ما أدى إلى تصدر موقع تويتر، وسط حالة واسعة من المشاركة من جانب النشطاء المصريين والعرب.









هذا وقال أحد الشباب: "هنعلى صوت البناء والتنوير والتعمير، وهنعلى صوت المحبة والسلام رغم أنف كل حاقد وخاين"، وتابع آخر: "معاك يا سيسى من أول يوم، شعب مصر الحقيقى اللى فى الشارع مش الكائنات الوهمية اللى على السوشيال عارف إيه اللى عملته علشانهم، وإنجازتك أكبر دليل"..





وقال مواطن: كل شرفاء الوطن #معاك_ياسيسي لماذا ؟ أنقذت بلد من أقذر جماعة (الإخوان) عرفها التاريخ ودى تكفى، بنيت مصانع، وزرعت الصحراء، ومزارع أسماك، وعملت طرق وكباري، وبنيت العشوائيات، ومدن جديدة، وغيره من المشروعات الضخمة، كل هذا فى مدة وجيزة غيرك كان عايز 50 سنة عشان يعملها.





وقال آخر: نعلم أن الحمل والمسؤولية التي تحملها ضخمة، نعلم انك تخوض حرب وجود ضد إرهاب خسيس نجس وفساد وخونه وعملاء، فامضي في طريقك بعون الله وتوفيقه وشعب مصر معك والي جانبك، ونحن جنود مخلصين لله والوطن ولك إذا ناديت لبينا النداء.



