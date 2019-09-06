راموس يكشف سبب احتفاله الغريب في مباراة إسبانيا ورومانيا
الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 07:41 م
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عمر عبدالعزيز
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تمكن المنتخب الإسباني من تحقيق فوز صعب بنتيجة 2-1 ، وذلك في المباراة التي جمعته بمنتخب رومانيا، ضمن الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" التي ستقام العام المقبل، و قد أحرز قائد الماتادور الإسباني وفريق ريال مدريد، سيرجيو راموس، هدفا أثار الجدل بطريقة احتفاله به.
وحصل راموس على بطاقة صفراء خلال المباراة بعد الإحتفال بهذه الطريقة ضد رومانيا يوم أمس، حيث أن حكم المُباراة كان يظن بأن راموس كان يسخر من الڤار بهذه الطريقة وحسب صحيفة "الاس" والتي تُشير بأن الحكم أعتذر من اللاعب بعد نهاية المُباراة.
وقال سيرخيو راموس في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة: "أحتفلت بهذه الطريقة من أجل إبن أخي الذي يحتاج إلى إرتداء النظارة ومن أجل أن يهتفوا الجماهير بأسمه وأن يكون هذا الهدف من أجله ولكن الحكم قام بإخراج البطاقة الصفراء".
وتمكن النجم الإسباني الكبير من إحراز الهدف الأول للمنتخب من ركلة جزاء في الفوز بثنائية ليحافظ "لا روخا" على صدارة المجموعة السادسة برصيد 15 نقطة وبفارق 5 نقاط عن وصيف المجموعة منتخب السويد.
وأضاف راموس قائلاً: "كنا ندرك أنها ستكون مباراة صعبة للغاية، فكل مباراة للمنتخب تواجهنا بصعوبة كبيرة، وبالفعل سار لقاء اليوم على هذا النحو، وعلى الرغم من شوط أول رائع لإنهاء المباراة بتفوق واضح".
واختتم بقوله: "إلا أنها لم تكن كذلك، يجب علينا تعلم قتل هذه المباريات لتجنب الوصول إلى النهاية ونحن نشعر بتخوف من خسارة الثلاث نقاط".
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