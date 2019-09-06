بعد أنباء رحيله عن الهلال.. جوميز يوجه ضربة نارية لجماهير فنربخشة التركي

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علق الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم فريق الكرة بنادي الهلال، على ما يتردد حول عودته إلى الدوري التركي، عبر الانتقال إلى نادي فنربخشة.



وكانت الصحافة التركية قد زعمت تواجد جوميز في تركيا؛ للاجتماعي بإدارة نادي فنربخشة التركي وتحديداً مع داميان كومولي المسؤول بالنادي، لمناقشة الانضمام إلى النادي التركي



وقال جوميز، خلال تصريحات لقناة "CNNTURK" التركية: "اجتماعي مع المدير الرياضي لفنربخشة، دامين كومولي، كان مجرد اجتماع بين أصدقاء، ولم نتحدث مطلقا عن انتقالي للنادي التركي".



وأضاف جوميز، قائلًا : "أحترم ناديي فنربخشة وبيشكتاش، وأتمنى لهم موسمًا جيدًا، ولكني أتمنى أن يظلوا خلف جالاتا سراي".





وانتقل جوميز إلى صفوف الهلال 2018، قادمًا نادي جالاتا سراي التركي، ونجح في إحراز 21 هدفًا في الموسم الماضي بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وكان نادي الهلال قد أعلن أن سفر جوميز إلى تركيا؛ جاء لإجراء الفحوصات الطبية الدورية، لاطمئنان على حالته البدنية، بالتنسيق مع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.



وانتقل جوميز إلى الهلال في صيف 2018، قادماً من صفوف جلطة سراي التركي، مقابل 6 ملايين يورو لناديه التركي بخلاف ما يتقاضاه اللاعب، إلا أن الهلال لم يكمل القسط الأخير من الصفقة حيث دفع 4 ملايين يورو فقط ويتبقى مليونين، وأعلن غلطة سراي في وقت سابق أنه سيتقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمطالبة الهلال بدفع باقي قيمة الصفقة.



وأحرز جوميز رفقة الهلال 21 هدفًا في الموسم الماضي بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



