بوابة المستقبل التعليمية | استعلم عن طريقة التسجيل ومراحل تطبيق المشروع وأهدافه

أطلقت وزارة التربية بالمملكة العربية السعودية برنامج بوابة المستقبل لدعم التحول للتعليم الرقمي، وذلك باستخدام تقنيات جديدة لخدمة الطلاب والمعلمين، وذلك ببغرض تزويد حصيلة الطالب العلمية، وتهدف بوابة المستقبل لزيادة قدرات المعلم من الناحية العلمية والتربوية، وذلك للاستفادة من الخدمات التي تقدمها بوابة المستقبل، ونستعرض لكم اليوم رابط بوابة المستقبل ( اضغط هنا ) لمعرفة طريقة التسجيل والدخول على بوابة المستقبل.





طريقة التسجيل في بوابة المستقبل

يتبع موقع بوابة المستقبل أحدث الأساليب التربوية للطلاب، وتأتي مبادرة بوابة المستقبل في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتدعم تلك البوابة أنظمة دروس جماعية وفصول افتراضية، لذلك سنُعرفك على طريقة التسجيل في بوابة المستقبل حتى تتمكن من الدخول من خلال الخطوات التالية:





- ادخل على رابط بوابة المستقبل ( اضغط هنا ).





- اختيار تسجيل دخول بوابة المستقبل.





- تظهر لك شاشة تسجيل الدخول، تقوم فيها بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور التي سجلت بها في نظام نور.





- إذا واجهتك مشكلة في التسجيل يمكنك استعادة اسم المستخدم وكلمة المرور من خلال نظام نور بالخطوات الموجودة في ذلك الرابط.





- كما يمكنك معرفة طريقة التسجيل لولي الأمر على نظام نور.





قامت وزارة التعليم السعودية بإطلاق برنامج بوابة المستقبل للتحوّل نحو التعليم الرقمي، و اتخذت من الطالب والمعلم (وهما نواة العملية التعليمية) محورًا أساسيًا في سعيها إلى خلق بيئة تعليمية جديدة تعتمد التقنية في إيصال المعرفة إلى الطالب، وزيادة الحصيلة العلمية له، كما أنها تدعم تطوير قدرات المعلمين العلمية والتربوية.

اعرف أهداف برنامج بوابة المستقبل

- التحول إلى بيئة تعليمية إلكترونية والتخلص من أعباء البيئة الورقية التقليدية.





- تغيير النمط التقليدي للتعليم.





- توسيع عمليات التعليم والتعلم إلى خارج نطاق الفصل الدراسي والبيئة المدرسية.





- إيجاد بيئة تعليمية ممتعة بالتفاعل الإيجابي بين الطلاب والمعلمين.





- تمكين الطالب من المهارات الشخصية التي تجعله أكثر جاهزية للدراسة الجامعية وسوق العمل.





- الاستفادة من إقبال الطلاب على التقنيات الحديثة وتوجيههم للاستخدام الإيجابي لمنتجات التقنية.

الفئة المستهدفة في برنامج بوابة المستقبل

- الطالب.

- المعلم.

- ولي الأمر.

- وزارة التعليم.

- إدارة التعليم.

- مكتب التعليم.

- المشرف التربوي.

- رائد النشاط الطلابي.

- المرشد الطلابي.

- وكيل المدرسة.

- قائد المدرسة.

مراحل تطبيق مشروع بوابة المستقبل





- المرحلة الأولى (2017-2018):

310 مدرسة في 7 مناطق.





- المرحلة الثانية (2018-2019):

1893 مدرسة في 16 منطقة.





- المرحلة الثالثة ( 2019-2020):

جميع المدارس في المملكة العربية السعودية.



