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"بنزيما" أفضل لاعبي ريال مدريد في شهر أغسطس

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 07:31 م
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بنزيما أفضل لاعبي ريال مدريد في شهر أغسطس
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عمر عبدالعزيز
 
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حصل النجم الفرنسي، كريم بنريما، لاعب ريال مدريد الإسباني، على جائزة "Mahou" كأفضل لاعب في الفريق الأبيض الملكي خلال شهر أغسطس المنصرم. 

وقال بنزيما خلال تصريحات صحفية: "أنا سعيد جداً، هذه الجائزة تمنحني الكثير من الثقة وتعطيني الدافع لتقديم كل شيء في المُباريات المُقبلة والإستمتاع في كرة القدم".

وأضاف نجم هجوم الفريق الأبيض قائلاً: "خلال هذا الشهر سبتمبر لدينا الكثير من المباريات والتحديات، هذه هي حياة كرة القدم، نحن نحب ذلك ونحب المباريات المُهمه، يجب أن نستعد لها بشكل جيد وتقديم كل شيء لتحقيق ما هو المطلوب."

وواصل لاعبو فريق ريال مدريد تدريباتهم، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث عاد النجم البلجيكي إيدين هازارد للمشاركة في التدريبات مع المجموعة.  

كما أن النجم الكولومبي خاميس رودريجيز وكذلك الإسباني إبراهيم دياز قد عادوا أيضاً للتدرب مع المجموعة. 

وانضم أيضًا الفرنسي بنزيما للتدريبات الجماعية بعد أن تدرب يومين في الصالة الرياضية، فيما يواصل الثنائي فرانشيسكو إيسكو وماركو أسينسيو عملية تعافيهم من الإصابة.

وفي هذا السياق قال الصحقي الشهير "سيرجيو فالنتين": إيدين هازارد وخاميس وإبراهيم دياز تدربوا هذا اليوم مع المجموعة، كل شيء يُشير بأن سيكونوا مُتاحين للعب ضد ليفانتي.
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