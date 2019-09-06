ميسي يصدر أزمة ضخمة لبرشلونة.. وتضارب الأنباء بشأن مستقبله



وعلى صعيد آخر، أكد برنامج التشيرنجيتو الإسباني بأنه على الرغم من الرعب الذي يصيب جماهير برشلونة حول رحيل ميسي إلا أن البيئة المحيطة به تؤكد بقائه مع برشلونة الموسم المقبل.



ومن ناحية أخرى، يتعافى فيربو تمامًا من الإصابة وأصبح جاهزًا للعودة والتدريب مع زملائه.



كما يواصل نيتو حارس مرمى الفريق العمل يومياً من أجل التعافي والعودة للتدريبات مع زملاؤه بعد أن تعرض لكسر في يده في منتصف شهر أغسطس الماضي.



وكانت وسائل إعلام إسبانية كشفت أنه على الرغم من عدم مشاركة ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق لكنه سيشارك بشكل أساسي طوال الموسم بعد عودته من الإصابة بينما سيكون خط الوسط هو المركز الوحيد الذي ستحدث به تغييرات بسبب كثرة اللاعبين في هذا المركز.



وكان فالفيردي أكد غياب ليونيل ميسي نجم الفريق عن قائمة مباراة الجولة الثالثة من الدوري الإسباني أمام أوساسونا التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما وأكد أنه سيكون جاهزًا تمامًا لمباراة فالنسيا في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني بعد فترة التوقف الدولي.

وأفادت صحيفة الماركا الإسبانية بأن ميسي يمكنه التفاوض بحرية مع أي نادٍ آخر اعتباراً من الأول من شهر يناير المقبل.