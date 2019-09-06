هاشتاج "معاك ياسيسي" يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج معاك يا سيسي، اليوم الجمعة، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وشهد عددًا كبيرًا من التغريدات من قبل النشطاء.





وتفاعل كبير من النشطاء على هاشتاج معاك ياسيسي، عرض بعضهم عددًا من مشروعات الطرق والكباري

والمؤسسات الاقتصادية والزراعية ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة بعد ثورة 30 يونيو.





وجدد غالبية المتفاعلين مع الهاشتاج الثقة في رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وفي الدولة المصرية، لإكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والخروج من أزمات البلاد.





وسلط متابعون الضوء على جولات السيسي الخارجية، وحضوره المؤتمرات العالمية الأخيرة وسط الدول الكبرى، لما تمثله أهمية مصر في الدول الأفريقية.