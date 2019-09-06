ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ديروط يضم الحسيني وكاسيو استعدادا للقسم الثاني

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 07:25 م
Advertisements
ديروط يضم الحسيني وكاسيو استعدادا للقسم الثاني
ديروط يضم الحسيني وكاسيو
Advertisements
طباعة
محمد الحسيني
 
Advertisements
نجح مسئولو مجلس إدارة ديروط الرياضى برئاسة محمد صلاح أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى فى إتمام التعاقد مع الثنائى الحسينى احمد ناشئ طلائع الجيش وأحمد حمدى ناشى بتروجيت وذلك فى صفقة انتقال حر استعداد للموسم الجديد.

ويجيد الحسينى أحمد اللعب بمركز المساك وهو أحد لاعبي فريق 97 بطلائع الجيش فيما يجيد أحمد حمدى الشهير بكاسيو المشاركة بمركز الظهير الأيسر وهو أحد لاعبي بتروجيت من مواليد 1997.

ويستعد ديروط لإقامة معسكر مغلق بالاسبوع القادم بالجونة وذلك بإقامة عدة مباريات ودية استعداد للموسم الكروى الجديد .

وكان مسئولو ديروط قد نجحوا فى تجديد عقود محمد رمضان قائد الفريق، وطارق فضل الظهير الأيمن، وحسام العزايزي جنش حارس المرمى.

وأتم مسئولو ديروط التعاقد مع الثلاثي أحمد منصور، مهاجم فرق بنى سويف، وأسوان، والمنيا، بجانب محمد زيدان العائد من تجربة احترافية بالكويت ورامز ميلاد ناشئ بيراميدز و شريف عبد العزيز وإسلام سعيد وسعيد رجب ومحمود محمد حسانين ومحمد حسنى وعمرو رزق وعبد الرحمن الشارونى وعلى قرنى بجانب الحصول على خدمات عرفه شعبان لاعب بنى سويف ومحمد عامر حارس مرمى الشرقية للدخان على سبيل الإعارة .
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: ديروط يضم الحسيني وكاسيو ديروط الحسيني وكاسيو
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مبارايات ودية
تشيلي - أساسي
0
x
انتهت
0
الأرجنتين - أساسي
تونس - أساسي
-
x
20:15
-
موريتانيا - أساسي
المغرب - أساسي
-
x
21:00
-
بوركينا فاسو - أساسي
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
ويلز
-
x
20:45
-
إذربيجان
ألمانيا
-
x
20:45
-
هولندا
سان مارينو
-
x
20:45
-
بلجيكا
إسكوتلندا
-
x
20:45
-
روسيا
سلوفينيا
-
x
20:45
-
بولندا