ديروط يضم الحسيني وكاسيو استعدادا للقسم الثاني

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نجح مسئولو مجلس إدارة ديروط الرياضى برئاسة محمد صلاح أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى فى إتمام التعاقد مع الثنائى الحسينى احمد ناشئ طلائع الجيش وأحمد حمدى ناشى بتروجيت وذلك فى صفقة انتقال حر استعداد للموسم الجديد.



ويجيد الحسينى أحمد اللعب بمركز المساك وهو أحد لاعبي فريق 97 بطلائع الجيش فيما يجيد أحمد حمدى الشهير بكاسيو المشاركة بمركز الظهير الأيسر وهو أحد لاعبي بتروجيت من مواليد 1997.



ويستعد ديروط لإقامة معسكر مغلق بالاسبوع القادم بالجونة وذلك بإقامة عدة مباريات ودية استعداد للموسم الكروى الجديد .



وكان مسئولو ديروط قد نجحوا فى تجديد عقود محمد رمضان قائد الفريق، وطارق فضل الظهير الأيمن، وحسام العزايزي جنش حارس المرمى.



وأتم مسئولو ديروط التعاقد مع الثلاثي أحمد منصور، مهاجم فرق بنى سويف، وأسوان، والمنيا، بجانب محمد زيدان العائد من تجربة احترافية بالكويت ورامز ميلاد ناشئ بيراميدز و شريف عبد العزيز وإسلام سعيد وسعيد رجب ومحمود محمد حسانين ومحمد حسنى وعمرو رزق وعبد الرحمن الشارونى وعلى قرنى بجانب الحصول على خدمات عرفه شعبان لاعب بنى سويف ومحمد عامر حارس مرمى الشرقية للدخان على سبيل الإعارة .