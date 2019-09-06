قصور الثقافة: افتتحنا 13 موقعًا ثقافيًا في مختلف أنحاء الجمهورية

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قال الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إنه تم وضع خطة وجدول زمني للانتهاء من مشروعات الهيئة، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات للبنية التحتية بعضها متعثر وأخرى غير مكتمل؛ والخطة التي تم وضعها ستنهي 70% من تلك المشروعات.



وأضاف "عواض" خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية "صدي البلد"، اليوم الجمعة أن الخطة وضعت في يناير 2018، وجاءت بنتيجتها بعد 6 أشهر.



ولفت إلى أن هناك 13 موقعا ثقافيا تم تطويرهم في محافظات طنطا وكفر الشيخ وأسيوط وشرم الشيخ وجنوب السينما وقناة والقاهرة والأقصر.



وأشار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ساهم في مشروعات الهيئة.



ونوه إلى أن هناك توجه لإتاحة المنتجات الثقافية والفنية للجماهير في كافة قري ونجوع الجمهورية، بمعنى التواجد في كل الاحتفالات، والأعياد والمناسبات بأعمال فنية مبدعة بكافة الشوارع والميادين.



ولفت رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى أن الهيئة مهتمة بمناطق الصعيد وبشكل خاص محافظة المنيا، حيث بدءوا في مشروع الـ44 قرية بالتنسيق مع المحافظة، مردفا: "هناك قوافل تجوب كافة المحافظات والمناطق البعيدة في الصعيد، شمال سيناء، مرسي مطروح وحلايب وشلاتين، ل".



من جهة أخرى، قال الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، في وقت سابق، إن فعاليات ملتقى ابداعات الشاطئ الذي تنظمه الهيئة من خلال فرع ثقافة مرسي مطروح، يواصل تقديم الأنشطة والإحتفالتات بمسرح الشاطئ على مدار ليالى الصيف، لافتًا إلى أنه تم تقديم العروض الفنية لفريق عرائس مطروح فى اطار الاهتمام الموجه من وزارة الثقافة للطفل.



وأضاف أنه الفريق قدم عدد متنوع من الفقرات الممتعة للأطفال والكبار إلى جانب مجموعة من فقرات اكتشاف المواهب وفريق مواهب مطروح.



وأشار إلى أن الفرع نظم بحديقة الغزالة ورشة اورجامي نفذتها الفنانه نهلة عبدالفتاح بحضور عدد من الأطفال المتواجدين بالحديقة وذلك فى اطار تنمية مواهب الاطفال وتعليمهم الاستفاده من الورق فى خلق اشكال، كما نفذت الفنانه شيماء الواعى ورشة موتيفات بدوية بقصر الثقافة وشارك الفنانة عدد من الاطفال والتى حاولت الفنانة ان تنمى موهبة الابداع واختيار وتنسيق الالوان لديهم وتعريفهم بالاشكال البدوية التراثية.



وفى اطار الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة ومحاولة دمجهم مع أقرانهم العاديين اقام بيت ثقافة برانى ورشة فوم لذوى الاحتياجات وتعليمهم طريقة قص الاشكال البسيطة من الفوم وتجميعها مع بعض لعمل لوحة متكاملة.

