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اليوم.. النطق بالحكم على قيادات الجماعة الإرهابية في "اقتحام الحدود الشرقية"

السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:53 ص
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اليوم.. النطق بالحكم على قيادات الجماعة الإرهابية في اقتحام الحدود الشرقية
محاكمة
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حددت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، جلسة اليوم السبت، للنطق بالحكم في إعادة محاكمة عدد من قيادات جماعة الإخوان المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية" على رأسهم محمد مرسي "متوفي" ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان وآخرين من عناصر حسب الله البناني وحركة حماس الفلسطينية.

وكانت هيئة المحكمة، قد قررت أمس مد أجل النطق بالحكم إداريا بمناسبة العطلة الرسمية لوقفة عيد الأضحى المبارك.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بسكرتارية حمدي الشناوي.

كانت المحكمة قد استمعت الى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين بعد ان إستجابت لطلباتهم وسماع جميع شهود الاثبات والنفى وحجزتها للحكم بالقرار المتقدم.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
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