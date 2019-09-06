"الدولار" يخسر 6 قروش في البنك المركزي خلال خمسة أيام
وأظهرت بيانات أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه عبر موقع البنك المركزي، أن الدولار سجل بداية شهر من سبتمبر نحو 16.60 جنيه للبيع ونحو 16.50 جنيه للشراء، ووصل بنهاية يوم الخميس إلى نحو 16.54 جنيه للبيع و 16.44 جنيه للشراء.
وكان أكبر هبوط سجلة الدولار في قيمة أمام الجنيه خلال خمس أيام الماضية يوم أمس الخميس، والذي تراجع فيه بقيمة 4 قروش.
وتأتى تراجعات الدولار خلال تعاملا شهر سبتمبر بعد استقرار في أسعارة في شهر
أغسطس الماضى، وأعلان البنك المركزي
ارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد، وهو ما يشير إلى تحسن الأداء الاقتصادي للبلاد؛
ليصل إلى 44.97 مليار دولا بنهاية اغسطس
مقارنة بنحو 44.91 مليار دولار نهاية يوليو.
أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه :
وتأتي تراجع الدولار أمام الجنيه منذ بداية تعاملات عام 2019، مع
تنفيذ مصر برنامج الأصلاح الاقتصادي الذي شجع المستثمرون الأجانب على ضخ استثمارات
غير مباشرة، دفعت الدولار للتراجع أمام الجنيه.
وقال محمد معيط وزير المالية إن مصر شهدت حجم استثمارات أجنبية ضخم بعد قرار تعويم الجنيه بلغ 24 مليار دولار.
وتابع"معيط" خلال تصريحات صحفية سابقة على هامش مجلس
الأعمال المصري الكندي، أن ثقة المستثمرون الأجانب في الاقتصاد المصري هي السبب
الرئيسي في جذب تلك الأستثمارات وليس أرتفاع أسعار الفائدة على الجنيه.
توقعات سعر الدولار :
وتوقع عدد من بنوك الاستثمار أن تشهد أسعار الدولار تحركات بين نطاق
16 إلى 17 جنيه حتى 2020.
وبحسب مذكرة بحثية لبنك الاستثمار بلتون، أن خفض أسعار الفائدة لى
الجنيه لن يؤثر على جاذبية المستثمرون الأجانب نحو السندات المصرية.
أسعار الدولار في موزانة 2019 -2020 :
وتستهدف وزارة المالية بنهاية العالم الجاري سعر صرف للدولار بقيمة 17.46 جنيه، وتحقيق معدلات نمو
6%.
أسعار الدولاربالبنوك :
وسجلت أسعار الدولار استقرار بالبنوك، حيث قدم مصرف ابو ظبي اعلي سعر للشراء عند 16.53 جنيه، وبلغ أقل سعر للبيع في البنك التجاري الدولي عند 16.52 جنيه.
وجائت أحدث أسعار للدولار بالبنوك وفقًا للجدول التالى :
البنك
اسعار شراء الدولار
اسعار بيع الدولار
اسعار الدولار في البنك المركزي
16.423
16.54
اسعار الدولار في بنك مصر
16.45
16.55
اسعار الدولار في البنك الأهلي
16.45
16.55
اسعار الدولار في بنك القاهرة
16.45
16.55
اسعار الدولار في بنك الإسكندرية
16.50
16.60
اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي
16.42
16.52
اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
16.53
16.63
اسعار الدولار في بنك عودة
16.44
16.54
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