"بدأت باسم كأس فاروق والزمالك أول أبطالها".. ملف كامل عن تاريخ بطولة كأس مصر





مجموعة من العساكر الإنجليزي يتجمعون في أوقات فراغهم يلعبون لعبة جديدة غير مفهومة بالنسبة للمصريين، بإختصار كانت عبارة عن كرة مدورة كشكل، ولكنها مختلفة ساحرة تخطف قلوب من يشاهدها للوهلة الأولى، ويصبح بعدها أسيرًا لها، فكرة القدم في فترة وجيزة أصبحت هي المتنفس الوحيد للشعب المصري، وأحد وسائله لمقاومة الإحتلال الإنجليزي.





ولكن كيف يمكن لنا أن نتفوق على الإنجليز في مباريات كرة القدم، دون أن تكون لدينا بطولة تجمع الفرق من أجل رفع كرة القدم في مصر، ومن هنا ظهرت ما يعرف ببطولة "كأس الأمير فاروق" في سنة 1921.. بطولة تجمع 10 فريق مصري من أجل حصد أول لقب رسمي في تاريخ الكرة المصرية.









بدأت البطولة بمشاركة فرق المدارس، والتوفيقية، والنادي الأهلي، ونادي النيل، والمختلط "الزمالك"، والترسانة، والسكة والعباسية والاتحاد السكندري وموظفى الحكومة والحديث، وبعد نهاية المباريات في الأدوار التمهيدية، وصل إلى نصف النهائي 4 فرق وهم المختلط، والعباسية والمدارس والإتحاد السكندري، وصعد المختلط والاتحاد إلى المباراة النهائية، ليفوز المخلتط بنتيجة 5 -0، ويصبح أول بطل لبطولة كأس مصر.









توقف بطولة كأس مصر بسبب الحرب





ظلت بطولة كأس فاروق هي البطولة الأهم في مصر، حتى بداية الدوري المصري الممتاز في عام 1948، حيث سحبت البطولة البساط من بطولة كأس الملك فاروق، والتي تحوت فيها بعد إلى بطولة كأس مصر لكرة القدم، وأصبحت تضم عدد أكبر من الأندية، ويسمح لأندية الدرجة الثانية والثالثة بالمشاركة فيها.





وكانت إحدى المراحل الهامة في تاريخ بطولة كأس مصر، عندما توقفت البطولة في الفترة ما بين 1967، وحتى عام 1974، وذلك مع توقف النشاط الرياضي في مصر بالكامل، بسبب الحرب.









سجل أبطال كأس مصر على مدار تاريخ البطولة





نجح المخلتط، أو الزمالك، في خطف اللقب الأول في بطولة كأس مصر في موسم 1921-1922، وبعدها حصل الترسانة على اللقب الثاني في 1922-1923، وحصد النادي الأهلي أول ألقابه في البطولة في عام 1923-1924، وبعدها بدأت هيمنة الأهلي على البطولة، حيث حصد النادي الأهلي لقب البطولة في 36 مناسبة وجاء كوصيف في 15 مرة أخرى.









وبالحديث عن سجل أبطال كأس مصر فقد، جاء على النحو التالي:





1- الأهلي: البطل 36 مرة، الوصيف 15 مرة





2- الزمالك: البطل 26 مرة، الوصيف 13 مرة





3- الاتحاد السكندري: البطل 6 مرات، الوصيف 8 مرات





4- الترسانة: البطل 6 مرات، الوصيف 3 مرات





5- المقاولون العرب: البطل 3 مرات، الوصيف 3 مرات





6 - الإسماعيلي: البطل مرتين، الوصيف 4 مرات





7- الإوليمبي: البطل مرتين، الوصيف مرتين





8- إنبي: البطل مرتين، الوصيف مرتين





9 - حرس الحدود: البطل مرتين، ولم يحصل على لقب الوصيف





10- المصري، البطل مرة، الوصيف 8 مرات





11- القناة: البطل مرة، الوصيف مرة





12- الترام: البطل مرة، الوصيف مرة





أبرز هدافين كأس مصر على مدار تاريخ البطولة





مباريات الكأس بشكل عام، تكون فرصة حقيقة لظهور الهداف الحقيقي، اللاعب الذي بإمكانه أن يسجل هدف في المباريات المغلقة والتي يكون الحذر هو عنوانها الأساسي، هو لاعب هداف بمعنى الكلمة.









وتاريخ بطولة كاس مصر ممتلئ بهذه العينة من الهدافين، وإليكم قائمة بأفضل 10 هدافين في تاريخ بطولة كأس مصر:





1- أحمد مكاوي لاعب الأهلي - 35 هدفا





2- حسن الشاذلي أسطورة الترسانة - 32 هدفا





3- عبد الكريم صقر لاعب الأهلي والزمالك - 31 هدفا





4- السيد الضظوي لاعب المصري - 28 هدفا





5- علاء الحامولي لاعب الزمالك - 22 هدفا





6-مختار التتش أسطورة الأهلي - 21 هدفا





7- أكرم عبد المجيد لاعب الزمالك - 21 هدفا





8- عبد الحليم علي لاعب الزمالك - 20 هدفا





9- عماد متعب لاعب الأهلي - 19 هدفا





10 - شريف الفار لاعب الزمالك - 19 هدفا



