"الداخلية" تضبط 3.790.173 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ضبطت الحملات الميدانية المشتركة (3.790.173) مخالفاً في مناطق المملكة كافة، منهم 2.959.351 مخالفاً لنظام الإقامة، و583.602 مخالف لنظام العمل، و247.220 مخالفاً لنظام أمن الحدود.





وانطلقت الحملات الميدانية يوم الأربعاء الموافق 1439/2/26 وحتى نهاية أمس (الخميس) 1441/1/6 لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة.





وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 64157 شخصاً، 46% منهم يمنيو الجنسية، و51% إثيوبيو الجنسية، و3% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2759 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.





وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 4498 شخصاً، كما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1562 مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1530 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 32 سعودياً.





كما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 14.922 وافداً مخالفاً، منهم 12634 رجلاً، و2288 امرأة.





وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 529.491 مخالفاً، وإحالة 482.600 مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 630.054 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 940.100 مخالف.





وأعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الجمعة عن ضبط (64157) شخصاً، منهم (46%) يمنيو الجنسية، أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود عبر الحدود إلى خارج المملكة.









وأكدت الداخلية السعودية أن هؤلاء الأشخاص تم تعقبهم لمخالفة أنظمة الإقامة والعمل داخل مناطق المملكة .

وأوضحت أنَّ إجمالي المخالفين الذين تمَّ ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة (3790173) مخالفًا، منهم (2959351) مخالفًا لنظام الإقامة، و(583602) مخالف لنظام العمل، و(247220) مخالفًا لنظام أمن الحدود.





لقد تم انطلاق الحملات الميداينة المشتركة بكافة مناطق المملكة العربية السعودية تحت شعار ” وطن لا مخالف ” وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الماضي الموافق 26 صفر 1439هـ وحتى يوم الخميس الموافق 28 شوال 1439هـ من أجل ضبط وحصر عدد المخالفات الخاصة بالإقامة بالمملكة والعمل وأمن الحدود أيضاً.

ولقد كشفت هذه الحملات عن توافر أرقام صادمة لعدد المخالفين داخل المملكة ، حيث بلغ المخالفين عدد 1399214 يوجد منهم 111135 مخالفاً لنظام أمن الحدود ، و1050393 مخالفاً لنظام الإقامة ، وبلغ عدد 237686 مخالفاً لنظام العمل بالسعودية ، كما بلغ عدد من تحاول تسسلهم عبر الحدود للدخول للملكة 22314 مخالف من جنسيات مختلفة أغلبهم من اليمن وأثيوبيا والآخرين بلدان آخرى .

وفي سياق متصل كشف الحملات أيضاً عن إجمالي عدد المتورطين في التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود 2284 وقد تم ضبطهم على الفور ، كما تم إحالة 195688 مخالفاً للحصول على وثائق سفر ، كما تم إحالة عدد 244805 مخالفاً بسبب استكمال حجوزات السفر الخاصة بهم ، كما بلغ إجمالي الوافدين المخالفين الذين تم اخضاعهم لإجراءات تنفيذ الأنظمة فقط 11622 مخالف.



