هل يفعلها؟.. جوارديولا يخطط لخطف نجم برشلونة

يرغب الاسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي، في تدعيم صفوف فريقه خاصةً مع إصابة بعض لاعبيه وعدم وجود بدلاء جيدين يمكن الاعتماد عليهم في المرحلة المقبلة.





ويغيب عن صفوف السيتي حالياً المدافع ايمريك لابورت نظراً لإصابته في الركبة اليمنى وقد خضخ خلال اليومين الماضيين لعملية جراحية ناجحة وينتظر أن يغيب على إثرها الفترة المقبلة ولكن النادي لم يحدد موعد غياب اللاعب عن الملاعب.





وكان لابورت قد تم استدعاءه للمشاركة مع منتخب فرنسا في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا يورو 2020 ولكن بعد إصابته في مباراة برايتون مع فريقه تم استبعاده من قائمة الديوك فوراً.





وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، اليوم الجمعة، أن هناك ضجة كبيرة في مانشستر سيتي بعد سماع خبر إمكانية رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري، وبذلك هناك احتمالية لدخول بيب جوارديولا في مفاوضات مع الأرجنتيني لضمه فلا يوجد ما يمنع ذلك مادياً.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية مسألة التوقيع من ميسي من عدمها لا تشغل بال جوارديولا الآن ولكنه يفكر حالياً في إمكانية التعاقد مع مدافع قوي فقد اختار الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع برشلونة ليكون هدفه في الفترة المقبلة للتعاقد معه لترميم خط دفاعه.





كما وقع اختيار بيب جوارديولا أيضاً على دايوت أوباميكانو مدافع لايبزيج الذي يقدم مستوى جيد مع فريقه فمن الممكن أن يقوم مان سيتي بشراء أوماتيتي ودايوت في أقرب وقت ممكن.



