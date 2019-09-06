"أدوات مدرسية" و"قوافل طبية".. تعرف على فعاليات "مستقبل وطن" في المحافظات

افتتحت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، عدة منافذ لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بمناطق (الجمالية - الظاهر - حلوان - عين شمس - البساتين)، تفعيلا لمبادرة " كلنا معاك ".





واضطلع أمين الحزب بمحافظة الجيزة، بافتتاح عدة منافذ لبيع الحقائب المدرسية بأسعار مخفضة بمراکز " البدرشين ، الصف ، أبو النمرس " ومنطقة حدائق الأهرام، وذلك في إطار رفع الأعباء عن كاهل المواطنين.





وكما اضطلعت أمانة الحزب بمحافظة القليوبية، بافتتاح عدة معارض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة في (قرية باسوس بمركز القناطر الخيرية - شارع السوق بمدينة الخصوص - بجوار موقف بنها العمومي بمدينة بنها - أمام المستشفى العام بمدينة طوخ) فضلا عن تنظيم دورة تدريبية حول أهمية المشاركة في الحياة السياسية والحزبية بمركز شباب قليوب.





ونظم أمين الحزب بمحافظة مطروح، قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بمنطقة القواسم بمدينة مرسى مطروح فضلا عن القيام بأعمال رفع المخلفات والنظافة والتجميل بمنطقة سوق ليبيا بذات المدينة.





واضطلعت أمانة الحزب بمحافظة الغربية، بإقامة عدة منافذ لبيع الملابس المدرسية بأسعار مخفضة في (شارعي " البحر ، الحلو " بمدينة طنطا - منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى ) واضطلع أمين الحزب بمحافظة الشرقية بتنظيم ندوة تثقيفية حول كيفية تأهيل الكوادر الشبابية لخوض العمل السياسي بمقر الحزب بالزقازيق .. فضلا عن إقامة معرض البيع المستلزمات المدرسية والملابس بجوار مجلس مدينة منيا القمح.





وافتتحت أمانة الحزب بمحافظة المنوفية، معرض لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بشارع السوق بمنطقة الموقف القديم بمدينة قويسنا، واضطلع أمين الحزب بمحافظة البحيرة بافتتاح عدة منافذ لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بمراكز (دمنهور - كوم حمادة – النوبارية - الدلنجات).





وأقامت أمانة الحزب بمحافظة بورسعيد، معرضًا لبيع الملابس والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بحي المناخ، واضطلع أمين الحزب بمحافظة السويس بإقامة عدة منافذ متحركة " سيارات متنقلة" لبيع اللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بمنطقتي (أبراج الصفا بحي الأربعين - منطقة مساكن الغريب بحي فيصل).





ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الإسماعيلية، قافلة بيطرية للكشف على بعض رؤوس الماشية وصرف الأمصال اللازمة بالمجان بمدينة القنطرة شرق واضطلع أمين الحزب بمحافظة بني سويف بافتتاح منفذ لبيع المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة أمام كوبري المحطة بمدينة الفشن.





واضطلعت أمانة الحزب بمحافظة المنيا بتوزيع بعض الملابس الجاهزة بالمجان علی بعض الأسر الفقيرة بمركز مطاي، ونظم أمين الحزب بمحافظة أسيوط احتفالية لتكريم بعض المعلمين وتوزيع شهادات تقدير وجوائز مالية عليهم بإحدى القاعات بمركز شباب ساحل سليم.





وأقامت أمانة الحزب بمحافظة الوادي الجديد، منفذًا لبيع الخضروات والسلع التموينية بأسعار مخفضة بقرية الشيخ وإلى بمركز الداخلة فضلا عن تنظيم دورة تدريبية حول أهمية مشاركة الطبقة العمالية في الحياة السياسية والحزبية بقرية عثمان بن عفان بمركز الفرافرة



