رئيس الزمالك يوجه رسالة للاعبين قبل لقاء بيراميدز







وشدد في المقام الأول على ضرورة التركيزا لكامل من البداية للنهاية وألا يشغلوا ذهنهم بأي أمور بعيدة عن المستطيل الأخضر واللعب بروح قتالية وإصرار من أجل حصد اللقب بالإضافة إلى عدم الاعتراض على قرارات التحكيم بشكل نهائي لعدم الحصول على إنذارات مجانية، وأكد لهم على ضرورة الثقة في أنفسهم وقدرتهم على الفوز.







وطلب منهم أن يضعوا خسارة بطولة الدوري أمامهم لتكون أفضل حافز لمصالحة الجماهير وتعويض ضياعها خاصة وأن أنصار الفريق لن يتقبلوا بضياع كأس مصر أيضًا وضرورة الفوز بها لمنحهم دفعة معنوية قبل لقاء السوبر المصري ومن بعده السوبر الافريقي.







ومن المنتظر أن يتقابل الزمالك مع الأهلي في السوبر المصري يوم 20 من الشهر الجاري في مصر، على أن يواجه بعدها الترجي التونسي في السوبر الافريقي لكن الاتحاد الافريقي لكرة القدم لم يكشف النقاب بعد عن الموعد النهائي حتى الآن.







وشدد مرتضى منصور في حديثه مع لاعبي الزمالك على ضرورة الانصياع لتعليمات وقرارات المدير الفني الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، وتنفيذ الأمور الفنية التي يطلبها المدرب دون مناقشته أو إبداء أي اعتراض عليها، خاصة أن الالتزام عنده أهم من الفوز بالبطولات، لاسيما أن الأخيرة تتحقق عن طريق الانضباط فقط، وفرض العدل بين الجميع.





وحذر رئيس الزمالك نجوم الفريق من الخروج عن النص، مشددًا على أن العقوبة ستفرض على كبار الفريق قبل صغيرهم، خاصة أنه من المفترض أن يكونوا قدوة لزملائهم الصغار، الذين ليست لديهم الخبرة الكافية بعد.





ورفض مرتضى منصور تكوين المجموعات داخل الفريق، بحيث تكون هناك أكثر من مجموعة بالفريق تضم عدد من اللاعبين، ويقود الكبار كل مجموعة منها، مشيرًا إلى أن عصر "الشلة" انتهى برحيل محمد إبراهيم، مشددًا على أنه لن يسمح بتكرار ما كان يحدث في الماضي.





ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز، يوم الأحد المقبل الموافق 8 سبتمبر، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في حضور 20 ألف متفرج.



حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على توجيه نصائح هامة للاعبي الفريق قبل نهائي كأس مصر يوم الأحد المقبل أمام بيراميدز.