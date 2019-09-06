مجزرة في برشلونة.. فالفيردي يذبح 4 لاعبين

اكدت تقارير صحفية إسبانية على أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة ينوي عقد مذبحة كبرى داخل الفريق الأول خلال الفترة الحالية.









واكدت صحيفة آس الإسبانية، أن فالفيردي المدير الفني للفريق الأول لا ينوي الاعتماد على 4 لاعبين بشكل رسمي ونهائي خلال الموسم الجاري.









واضافت الصحيفة، أن فالفيردي اعتمد على شتيجين، بيكيه، لينجليت، ألبا، جريزمان في جميع مباريات برشلونة الرسمية هذا الموسم وهو ما يعني أنه سيواصل الاعتماد عليهم في المباريات القادمة.









وبالنسبة للبرغوث ليونيل ميسي ولويس سواريز سوف يمنحهم فالفيردي فرصة المشاركة الأساسية حتي نهاية الموسم بعد تعافيهم الكامل من الإصابة.









واشارت الصحيفة إلى أن فالفيردي لم ينمح للرباعي اومتيتي، توديبو، موسي واغي، ونيتو أي فرصة للمشاركة وهو الأمر الذي سوف نشاهده كثيرا هذا الموسم بل سيضطر المدرب لاستبعدهم من المباريات لعدم الاعتماد عليهم نظراً لوجود لاعبين أفضل في جميع المراكز.



