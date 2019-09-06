جدارة | ترقبوا وظائف مصلحة السجون 1441 الإدارية وزارة الخدمة المدنية بالسعودية والشروط المطلوبة وطرق التسجيل الجديد





وظائف مصلحة السجون 1441، يمكنكم الآن الاستعلام عن وظائف وزارة الخدمة المدنية الإدارية 1441 والشروط المطلوبة، وطرحت وزارة الخدمة المدنية بالسعودية 75 وظيفة إدارية، ويمكنكم معرفة الوظائف المتاحة في الوقت الراهن، زور رابط برنامج جدارة 1441 بالسعودية، لمتابعة كل ما هو جديد بشأن وظائف جدارة.





وتوفر المملكة العربية السعودية أفضل الطرق المتطورة للمواطنين السعوديين، وطورت وزارة الخدمة المدنية نظام إلكتروني جديد عام 1433 ه، هو نظام جدارة المتطور الخاص بتقديم طلبات التوظيف على مستوى جميع محافظات السعودية لجميع الخريجين والخريجات للعمل بالوظائف على مستوى كافة القطاعات بمختلف المجالات.





وطورت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية تلك الخدمة لكافة المواطنين السعوديين، وذلك حرصًا منها لتوفير أفضل أداء متطور، وذلك عن طريق موقع وزارة الخدمة المدنية منصة جدارة.





رابط الدخول لوظائف وزارة التعليم بموقع جدارة

الخدمة المدنية رابط سريع يمكنك من خلاله متابعة كل ما هو جديد عن الوظائف الجديدة عبر موقع الخدمة المدنية جدارة للتوظيف ( اضغط هنا ). ويقدم لكم موقع جدارة التابع لوزارة









اعرف مميزات نظام جدارة الإلكتروني الجديد

- يعمل نظام جدارة لتقديم يد العون للمواطنين السعوديين ومنحهم الوظائف التي تناسبهم، حيث يتم تسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم ودرجاتهم العلمية وخبراتهم العملية السابقة.





- يتميز نظام جدارة بالشفافية والحيادية، ويتيح مبدأ تطبيق تكافؤ فرص الاختيار الوظيفي المبني على الجدارة والكفاءة، من أجل التطوير الشامل بالسعودية، عن طريق خدمة التوظيف الإلكتروني جدارة.





- يتميز نظام جدارة بالمطابقة والتدقيق الآلي لكافة بيانات المتقدم عبر النظام، ثم تبدأ عملية الترشيح الآلي للتوظيف.





- حرصت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية من خلال نظام جدارة الإلكتروني على استقطاب الكفاءات الوطنية المثمرة من خلال انتقاء واختيار أفضل المتقدمين، التي تعود بالنفع على المجتمع السعودي.





- التقديم للوظائف غبر نظام جدارة مفتوح طوال العام لتحديث البيانات باستمرار.





- كما يتيح نظام جدارة التواصل بين المرشح والوزارة من خلال الرسائل نصية على البريد الإلكتروني للمرشح للتواصل معه.









طرق التسجيل عبر موقع جدارة للتوظيف:

- ادخل على الموقع الإلكتروني لوزارة الخدمة المدنية، ثم اختيار التسجيل بالتوظيف بنظام جدارة.





- قم بالضغط على خانة "تسجيل جديد".





- يتم استكمال البيانات من رقم السجل المدني وتاريخ الميلاد وغيرها من البيانات، بكل دقة.





- إضافة الصورة الرمزية، المكونة من 6 أرقام الموجودة أسفل الصفحة في المكان المخصص لها.





- يتم إضافة بيانات الحالة الصحية.





- يتم التأكد من إدخال رقم البريد الإلكتروني، الذي يعتبر وسيلة الصلة بين المتقدم والوزارة.





موعد التقديم في وظائف السجون 1441

نقدم لكم متابعينا موعد التقديم في وظائف السجون 1441 عبر وزارة الخدمة المدنية جدارة، ومن المقرر أن يتم التقديم بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 8/9/2019 في تمام الساعة 7:30 صباحًا وينتهي يوم الخميس الموافق 12/9/2019 في تمام الساعة 2:30 مساءًا .



