نجم برشلونة يُفجرها: ميسي يمكنه الرحيل في أي وقت!

لا تزال أصداء الخبر الذي نشرته صحيفة "آل بابيس" الاسبانية حول إمكانية رحيل ليونيل ميسي عن صفوف نادي برشلونة الاسباني في نهاية الموسم الجاري، يسيطر على الأجواء داخل النادي الكتالوني.





وكانت الصحيفة الإ سبانية أكدت على وجود بندًا في عقد ليونيل ميسي مع برشلونة يسمح له بالرحيل عن النادي الكتالوني في نهاية الموسم وقبل انتهاء تعاقده مع النادي بشكل رسمي، ولكن بشرط أن يكون رحيله إلى أحد الأندية خارج قارة أوروبا.





ومن جانبه علق مدافع نادي برشلونة جيرارد بيكيه على أنباء إمكانية رحيل "ميسي" عن برشلونة قائلًا: " ليونيل لديه حريكة كاملة لفسخ عقده مع برشلونة متي يشاء؟".





وذكرت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن ليونيل ميسي يمكنه التفاوض للإنتقال إلي أن ناد آخر بداية من 1 يناير المقبل، خاصة وأن عقد اللاعب مع برشلونة يمتد إلي 2020، ولديه بند يتيح له التجديد لمدة عامًا إضافيًا حتي 2021.





ولم يعلن "ميسي" رغبته في الرحيل عن نادي برشلونة في نهاية الموسم الجاري، ولكن هناك بعض التكهنات بإمكانية تفكير اللاعب في الرحيل بعد فشل جوسيب بارتوميو في حسم صفقة البرازيلي "نيمار"، وقد يتخذ قراره النهائي بالرحيل حال عدم نجاح إدارة البارسا في ضم اللاعب البرازيلي الصيف المقبل.





وكان "ميسي" قد صرح في أكثر من مرة علي رغبته في ختام مشواره الكروي في الأرجنتين.