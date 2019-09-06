"بنص التمن".. تعرف على أماكن بيع المستلزمات المدرسية بالجيزة

تطلق محافظة الجيزة، برئاسة اللواء أحمد راشد، غدًا السبت، 6 معارض لبيع المستلزمات الدراسية، قبل بدء العام الدراسي الجديد بأيام، تحت شعار "عودة المدارس"، بتخفيض 50%، مما يسهل على المواطن الحصول على الأدوات والكتب المدرسية بدون أي معاناة.





وأكد محافظ الجيزة، أن إقامة المعارض تمت بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين"، لافتًا إلى سعى المحافظة لإقامة معارض بأسعار منخفضة، يأتي في إطار دورها الهام في رفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية مع بداية العام الدراسي ومحاربة الغلاء.





وأكد المحافظ أن المعارض ستبدأ فى استقبال المواطنين بداية من غدًا السبت ولمدة شهر لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وتنشر "الفجر" خريطة أماكن المعارض بالمحافظة:





المعرض الرئيسي بشارع الملك فيصل ويقام على مساحة 2000 متر مربع.





معرض بمدن الهرم في المنصورية بالتحديد.





جنوب الجيزة "المنيب".





العجوزة "أرض اللواء".





كرداسة "شارع اللبيني".





الحوامدية "طريق مصر أسيوط الزراعي".





تكلفة المعارض:





قال المهندس عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن التكلفة الإجمالية للمعارض بلغت 2.5 مليون جنيه، بمشاركة 64 شركة متخصصة في الأدوات المدرسية.





وتابع المعارض تضم ملابس وأحذية وكشاكيل وحقائب مدرسية وأدوات مكتبية وأجهزة تكنولوجية لجميع المراحل التعليمية بأسعار مناسبة وتقل عن باقي الأسواق.





وفي نفس السياق، شدد اللواء أحمد راشد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمرور على المدارس كلًا فى نطاق عمله للتأكد من الانتهاء من كافة أعمال الصيانة الشاملة، وذلك بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية.





وأكد على أهمية المظهر العام للمدارس وحالة النظافة بمحيطها وعدم السماح بكتابة أى عبارات أو إعلانات نهائيًا على أسوارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال أى شخص يقوم بلصق إعلانات على أسوار المدارس.





ومن جانبة أشار خالد حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم تكليف مديرى العموم بحصر أى احتياجات بالمدارس لسرعة توفيرها سواء بالمشاركات المجتمعية أو من خلال المديرية، مشيرًا أن أعمال الصيانة تجرى بشكل جيد وخلال أيام سوف يتم الانتهاء منها بالكامل بكافه المدارس إضافة إلى أنه قد تم استلام الكتب الدراسية بنسبة90% من الوزارة وتم توزيعها على الإدارات التعليمية والمدارس.



