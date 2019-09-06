تعرف على موعد حفل رامي جمال في ليبيا



يُشار إلى أن أخر أعمال رامي جمال هى أغنية "البرد" وتعد الأغنية الرابعة التي تم تصوريها على طريقة الفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من ألبومه الأخير "ليالينا"، وهي: "مفيش منها" و"ما تظلمنيش" و"تعيشي ليا.





تعاون رامى جمال مع إليسا



وكشف رامى مؤخرا لمحبيه عن تعاونه مع الفنانة عن إليسا فى ألبومها الجديد، وعبر عن سعادته بالعمل معها، حيث نشر رامى جمال، تغريدة عبر حسابه على موقع" تويتر" قائلا فيها:"أنا عاوز أحرق مفاجأة لجمهورك على الماشى أنا عامل لـ إليسا غنوه كلامى ولحنى"، حيث قامت إليسا بالتعليق عليه قائلة: "والأغنية جميلة جدا"، وتوالت تعليقات متابعيها متسائلين عن موعد طرح ألبوم إليسا الجديد.



تعرض رامى جمال للحسد



تعرض الفنان رامي جمال مؤخرا لحريق مكتبه، وأيضا غرق المكتب بالكامل وتدمير جميع محتوياته، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي.

وعلق رامي جمال على ذلك: “النهارده عرفت معنى العين، وعرفت لطف ربنا قد ايه جميل، الصبح ماس في المكتب في كل الأجهزة دون سبب فصلت الكهرباء قبل ما أمشي، بس العين مابتخلصش روحت، وأنا طول الطريق خايف وقلبي مقبوض ولسه داخل أنام”.



وأضاف: "لقيت تليفون من مدير أعمالي بيقولي الجيران كلموه وقالوله المكتب غرق بالكامل، أجهزتي باظت، العفش باظ، الأرض باظت، اللهم لك الحمد يا رب اللي حسدني يدوق من شره، اللهم أبطل أثر عين، وأنا لسه مستلم المكتب من أسبوع، والحاجات كانت بورقتها والأجهزة على الأرض".



وطرح رامي العام الماضي ألبوم "ليالينا" الذي حقق نسب مشاهدة كبيرة عبر موقع" يوتيوب".

يتعاون المطرب رامى جمال فى ألبومه الجديد مع الموزع أحمد إبراهيم بعد أن قدم معه العديد من الأغاني أبرزهم "أوعدينى"، "اتفضل امشى"، و"ماتنسيش"، و"ضعفت".

ويذكر أن رامى انتهى مؤخرا من تسجيل أربع أغنيات لألبومه الجديد، وهما من تأليف الشاعر أحمد المالكى، يشار إلى أن الشاعر أحمد المالكى قد تعاون مع رامى جمال فى ألبومه الأخير بأغنية "بحاول أنساكى"، والتى تصدرت قائمة البحث فى يوتيوب، وهى من تأليف أحمد المالكى وألحان محمد وزيرى، وتوزيع موسيقى أحمد أمين.

وطرح رامي العام الماضي ألبوم "ليالينا" الذي حقق نسب مشاهدة كبيرة عبر موقع" يوتيوب".

طارق عبد الجابر يجمع رامي جمال وحمادة هلال في أغنيات جديدة اقرأ أيضًا..





نشر الفنان رامى جمال، عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، تغريدة يبين فيها استعداده لإحياء حفل غنائي بمدينة "بني غازى" في ليبيا، وذلك يوم 20ؤسبتمبر القادم.