"عرض مغري" وراء فشل انتقال نيمار إلى برشلونة

أشارت وسائل الإعلام البريطانية اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة حول فشل انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة خلال فترة انتقالات صيف 2019 والتي أغلقت بنهاية يوم الإثنين الماضي 2 سبتمبر.





وانتهت فترة الميركاتو الصيفي ولكن قصة نيمار لم تنتهي بعد فاللاعب بات بإمكانه الرحيل عن باريس بناءاً على رغبته في صيف 2020 مستغلاً ثغرة "الفترة المحمية" من قوانين الاتحاد الدولي "فيفا" لذلك لا زال هناك اهتمام من بعض الأندية الكبرى ومنها برشلونة بالتعاقد مع البرازيلي.





وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن هناك عرض آخر تم تقديمه لنيمار هذا الصيف من إيطاليا حيثُ تلقت إدارة باريس سان جيرمان عرضاً مغرياً من يوفنتوس للحصول على خدمات البرازيلي مقابل دفع مبلغ 100 مليون يورو بالإضافة إلى باولو ديبالا مهاجم الفريق.





وأكدت "بي بي سي" أن باريس ويوفنتوس لم يصلا لاتفاق حول صفقة نيمار لأن النادي الفرنسي كان يريد المزيد من الأموال فقد تم شراء اللاعب من عامين بمبلغ 222 مليون يورو لذلك لن يتم بيعه بسهوله.





وأوضح التقرير أن نيمار يرفض الرحيل إلى الدوري الإيطالي وأن وجهته محددة وهي الدوري الاسباني سواء إلى ريال مدريد أو برشلونة فهو لا يمانع ارتداء قميص أحد عملاقي الليجا.





والجدير بالذكر أن البرازيلي نيمار قد انتقل لتمثيل صفوف باريس سان جيرمان في عام 2017 قادماً من برشلونة ولكنه لم يتأقلم بعد على الأجواء الباريسية ويرغب في الانضمام إلى الدوري الاسباني مجددا.ً



