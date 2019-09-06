4 مدربين مرشحين لنيل جائزة الأفضل في شهر أغسطس بالدوري الإنجليزي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن المرشحين لجائزة أفضل مدرب خلال شهر أغسطس الماضي في البريميرليج، حيث يتنافس أربعة مدربين على تلك الجائزة والتي تعد هي الأولى هذا الموسم.





ونشر الموقع الرسمي للبريميرليج بأن الرباعي المرشح هم الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، وروي هودسون مدرب كريستال بالاس، بجانب إلى يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، وبريندان رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي.





ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن بقيادة مدربه يورجن كلوب برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في جميع المباريات التي خاضها الفريق في البريميرليج، بينما قدم روي هودسون مع فريقه كريستال بالاس حتى الآن مباريات مميزة وجمع 7 نقاط من ثلاث مباريات، حيث فاز على فريقي مانشستر يونايتد واستون فيلا، وتعادل مع فريق إيفرتون، وخسر مباراة وحيدة من فريق شيفيلد يونايتد.





بينما يحل فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا في المركز الثاني برصيد 10 نقاط بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في لقاء وحيد أمام فريق توتنهام هوتسبير، ويعد بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي هو المدرب الثالث الذي لم يخسر مع فريقه هذا الموسم، حيث حصد الفريق 8 نقاط بعد التعادل في مباراتين والفوز في مواجهتين بالبريميرليج.