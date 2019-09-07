موعد يوم عاشوراء بالهجري والميلادي.. وفضل الصيام طريقة عمل العاشورة

يوم عاشوراء 2019 يستعد له المسلمين بعد مرور 10 ايام من العام الهجري الجديد ويتسأل الكثير عن موعد يوم عاشوراء، وعن اليوم الموافق ل10 محرم بالتوافق مع ايام الاسبوع والايام بالشهر الميلادي ، ويحتفل الملسمين في يوم عاشوراء من شهر محرم بالصيام .





ويوم عاشوراء له فضل كبير ويقدم المسلمين علي الصيام اليوم التاسع والعاشر من محرم ، وذلك اليوم الذي نجي الله سيدنا موسي عليه السلام من فرعون واعوانه.





واكدت دار الافتاء في تصريحتها الاخيرة ان يوم عاشوراء "10 محرم 1441" هو الموافق ليوم 9 سبتمبر 2019 ويسبقه تاسوعاء الموافق الأحد 8 سبتمبر 2019.





يوم عاشوراء 1441

يوم عاشوراء وذلك نسبة لموافقته اليوم العاشر من شهر محرم ويحتفل بهذا اليوم المسلمين بجميع انحاء الدول العربية بالصيام لبركة اليوم ، ويقدم المصريين في يوم عاشوراء علي تقديم بعض الاكلات ومنها طبق القمح والمربوط بأٍسم عاشوراء .





ويعتبر صوم عاشوراء هو يوم كان يصومه الانبياء ولذلك فعلي المسلمين صيام هذا اليوم اتباعا للانبياء، وهي من الاعمال المستحبة في هذا اليوم هو صيام التاسع والعاشر من محرم والمعروف بتاسوعاء وعاشوراء .





ويتساءل الكثير عن متي يوم عاشوراء وذلك للتجهيز الي طبق عاشورا المعروف عند المصريين بالبليلة وهي طبق المهلبية المطبوخة والتي تشبه الارز باللبن ولكنها مطبوخة بالقمح .





طريقة عمل طبق العاشورة

عمل العاشوراء بالمكسرات الاتنين 9 سبتمبر 2019.





المقادير:

نصف كيلو قمح “البليلة “ لتر و 1/2 من الحليب

2 كوب

و 1/2 من السكر

ملعقة كبيرة من ماء الورد

1/2 كوب من الزبيب

1/4 كوب من النشا

1/3 كوب لوز مقطع و مقشر

قرفة "حسب الرغبة"





الطريقة:

تنقع الغلة فى مقدار مناسب من الماء لمدة ليلة كاملة .

- نحضر وعاء ونضع فيهة مقدار مناسب من الماء و يرفع على النار.

- تضاف الغلة الى الماء حتى تغلى ونتركها حتى النضوج .

- ترفع الغلة عن النار وتصفى من الماء.

- نحضر وعاء آخر ويضاف الحليب والسكر والنشا والغلة المسلوقة وماء الورد ويرفع الوعاء على النار ونحرك جيدا ونترك الخليط على النار حتى يتكثف ويغلظ قوامة.

- ترفع العاشورة عن النار وتترك حتى تبرد.

- تصب العشورة فى الكاسات الخاصة .

- توضع العاشورة فى الثلاجة حتى تبرد وتتماسك جيدا وتزين بالقرفة واللوز والزبيب .

- تقدم العاشورة باردا مع التزين بالمكسرات





طريقة عمل العاشورة بطريقة سهلة وغير مكلفة

واذا كنتي تريدي تقديم العاشورة المصرية بمقادير بسيطة ودون تكاليف يمكنك ان تتخلي عن المكسرات ونقدم لكي الطريقة:





المقادير

2 كوب قمح منقوع طول الليل

2 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة شاي فانيليا

3 كوب لبن





الطريقة

يغلي القمح في ماء علي النار حتي تمام النضج.

عنذ النضج تطفأ النار ويترك طول الليل.

تصفي نصف الكمية وتفرم في الخلاط.

تصفي باقي الكمية السليمة ويمزج بالخليط المفروم.

نضع اللبن علي النار ونضيف اليه خليط القمح.

نضيف اليه السكر والنشا والفانيليا.

يقلب جيدا حتي التماسك حوالي 10 دقائق ثم تغرف في الأطباق.