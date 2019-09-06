كاميرا الفجر الرياضي ترصد كواليس اليوم الثاني للجمعية العمومية للزمالك
الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 03:28 م
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ولاء غنيم
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رصدت عدسة "الفجر الرياضي" أجواء اليوم الثاني لعمومية الزمالك، بعد فتح باب التسجيل فى التاسعة من صباح اليوم الجمعة، ولليوم الثانى على التوالى، وذلك للتصويت على ميزانية السنة الجارية، بالإضافة إلى التصويت على اعتماد فوز المرشحين بالانتخابات التكميلية بالمجلس.
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