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كاميرا الفجر الرياضي ترصد كواليس اليوم الثاني للجمعية العمومية للزمالك

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 03:28 م
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كاميرا الفجر الرياضي ترصد كواليس اليوم الثاني للجمعية العمومية للزمالك
الجمعية العمومية للزمالك
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ولاء غنيم
 
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رصدت عدسة "الفجر الرياضي" أجواء اليوم الثاني لعمومية الزمالك، بعد فتح باب التسجيل فى التاسعة من صباح اليوم الجمعة، ولليوم الثانى على التوالى، وذلك للتصويت على ميزانية السنة الجارية، بالإضافة إلى التصويت على اعتماد فوز المرشحين بالانتخابات التكميلية بالمجلس.


 

كاميرا الفجر الرياضي ترصد كواليس اليوم الثاني للجمعية العمومية للزمالك
كاميرا الفجر الرياضي ترصد كواليس اليوم الثاني للجمعية العمومية للزمالك
كاميرا الفجر الرياضي ترصد كواليس اليوم الثاني للجمعية العمومية للزمالك
كاميرا الفجر الرياضي ترصد كواليس اليوم الثاني للجمعية العمومية للزمالك
كاميرا الفجر الرياضي ترصد كواليس اليوم الثاني للجمعية العمومية للزمالك
كاميرا الفجر الرياضي ترصد كواليس اليوم الثاني للجمعية العمومية للزمالك
كاميرا الفجر الرياضي ترصد كواليس اليوم الثاني للجمعية العمومية للزمالك
كاميرا الفجر الرياضي ترصد كواليس اليوم الثاني للجمعية العمومية للزمالك
كاميرا الفجر الرياضي ترصد كواليس اليوم الثاني للجمعية العمومية للزمالك
كاميرا الفجر الرياضي ترصد كواليس اليوم الثاني للجمعية العمومية للزمالك
كاميرا الفجر الرياضي ترصد كواليس اليوم الثاني للجمعية العمومية للزمالك
كاميرا الفجر الرياضي ترصد كواليس اليوم الثاني للجمعية العمومية للزمالك
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