عاجل.. اندلاع حريق باحد الفنادق في كربلاء بالعراق
الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 03:27 م
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وكالات
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تحاول طواقم الاطفاء إخماد حريق ضخم في محافظة كربلاء، حيث أفادت صحف عراقية، اليوم الجمعة إن "حريقاً اندلع، داخل أحد الفنادق الموجودة في محافظة كربلاء".
وقال المصدر، ان "حريقا اندلع في فندق بسوق النجارين في كربلاء، ما اسفر عن اضرار مادية فقط دون وقوع اية خسائر بشرية".
واضاف ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".
وذكرت مديرية الدفاع المدني العامة في بيان، عن" احتراق فندق ثامن الائمة في سوق النجارين وسط محافظة كربلاء المقدسة".
واضافت ان" مفارزنا في مركز كربلاء تمكنت من السيطرة على الحادث بعد إخلاء النزلاء، وإخماد النيران التي اندلعت داخل الفندق بأستخدام العجلة السنوركل، بعد تطويق النيران ومداهمتها واخمادها، مما حال دون توسعها وانتشارها الى باقي أنحاء الفندق بأقل الخسائر المادية وبدون اي اضرار بشرية".
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