نهائي كأس مصر.. 4 تشابهات بين "ديسابر" و "ميتشو" قبل لقاء الزمالك وبيراميدز

يفتح استاد "برج العرب" أبوابه في تمام الساعة الثامنة مساءًا يوم الأحد المقبل، لاستضافة المواجهة النارية المرتقبة بين فريق الزمالك ونظيره بيراميدز في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر موسم 2018-2019.





الزمالك صعد للمباراة النهائية للمرة الـ 40 في تاريخه، بعدما تغلب على الإتحاد السكندري بهدف دون مقابل، في لقاء الدور نصف النهائي، أما بيراميدز حجز بطاقة تأهله لنهائي البطولة المحلية لأول مرة بعدما تخطي عقبة فريق بتروجيت بالفوز عليه بهدفين دون مقابل.









يقود الزمالك في نهائي كأس مصر المدرب الصربي "ميتشو" صاحب الـ 50 عامًا والذي تولي قيادة الفريق خلفًا للمدرب خالد جلال، ويتطلع لحصد أول ألقابه رفقة الفارس الأبيض، أما نادي بيراميدز يقوده فنيًا المدرب الفرنسي "سيباستيان ديسابر" صاحب الـ 43 عامًا والذي يسعي لقيادة بيراميدز لتحقيق أول بطولة في تاريخه.





ويستعرض " الفجر الرياضي " تشابهات بين ميتشو وديسابر قبل لقاء نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز:-





1- تدريب أوغندا:





أبرز تشابه في المشوار التدريبي للثنائي "ديسابر" و"ميتشو"، أن كلاهما تولي تدريب منتخب أوغندا.





المدرب الصربي "ميتشو" قاد المنتخب الأوغندي في الفترة من 20 مايو 2013 وحتي 29 يوليو لعام 2017، وصعد معه لبطولة أمم إفريقيا بالجابون، ولكنه خرج من دور المجموعات بعد خسارتين أمام غانا ومصر بنتيجة واحدة 1-0، وتعادل مع منتخب مالي 1-1.









أما المدرب الفرنسي "ديسابر" قاد منتخب أوغندا في الفترة من 28 ديسمبر 2017 وحتي 6 يوليو 2019، ونجح في قيادة المنتخب لبطولة أمم إفريقيا في مصر، ووقع في مجموعة منتخب الفراعنة أيضًا، وتمكن من تجاوز دور المجموعات، بعد الفوز علي الكونغو 1-0 والتعادل مع زيمبابوي 1-1 والخسارة أمام مصر 2-0، ولكن ودع البطولة علي يد منتخب السنغال بعد الخسارة 1-0 في ثمن نهائي البطولة.





2- خبرات إفريقية:





يمتلك الثنائي ديسابر وميتشو خبرات إفريقية كبيرة، بحكم قيادتهما للعديد من الأندية والمنتخبات الإفريقية خلال مشوارهما التدريبي، حيث سبق وتولي مدرب الزمالك قيادة أندية كمبالا سيتي الأوغندي، وسان جورج الاثيوبي، وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، ويانج أفريكانز ، والهلال السوداني ومنتخبي رواندا وأوغندا .









بينما تولي مدرب بيراميدز، تدريب أندية أسيك ميموزا والترجي التونسي، وريكرياتيفو الأنجولي، وشبيبة الساورة الجزائري، والوداد المغربي، والإسماعيلي، ومنتخب أوغندا.





3- "فاشلان" أمام الفراعنة:





تقابل الثنائي ديسابر وميتشو في 3 مباريات أمام منتخب مصر خلال مشوارهما التدريبي، ولم يستطيع كلاهما تحقيق أي انتصار، حيث فاز منتخب الفراعنة بالمواجهات الثلاث.





ميتشو واجه منتخب مصر "مرتين"، الأولي كانت مباراة ودية عام 2013، وفاز الفراعنة 3-0 بقيادة الأمريكي بوب برادلي، والثانية كانت في بطولة أمم إفريقيا 2017 وفازت مصر 1-0 بقيادة كوبر.





أما الفرنسي ديسابر واجه منتخب مصر في مباراة وحيدة كانت في النسخة الماضية من بطولة أمم إفريقيا 2019، وفاز منتخب الفراعنة بهدفين دون رد بقيادة المكسيكي "أجيري".









4- انطلاقة قوية "بدون هزائم":





تولي المدربان سيباستيان ديسابر وميتشو القيادة الفنية لبيراميدز والزمالك منذ فترة قصيرة، ولكن نجح كلاهما في تحقيق انطلاقة قوية غابت عنها الهزائم في مبارياتهما مع الفريقين حتي الآن.





ديسابر قاد بيراميدز في 5 مباريات حتي الآن، فاز علي فريق إيتوال دي كونجو بطل الكونغو في الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية 4 – 1، 1-0 ذهابًا وإيابًا على الترتيب، بينما حقق 3 إنتصارات في كاس مصر، على الأهلي 1-0 في دور الـ16، وحرس الحدود 2-0 في دور الثمانية، وبتروجيت 2-0 في دور النصف نهائي.









أما ميتشو قاد الزمالك في 3 مباريات، حقق فوزًا كاسحًا على ديكاداها الصومالي بسداسية نظيفة في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وفاز علي المقاصة 1-0 في دور الثمانية لكأس مصر، ثم تخطي الإتحاد السكندري بهدف دون رد في الدور نصف النهائي للبطولة المحلية.



