الضبطية القضائية 'بالتضامن' تفاجئ دور الرعاية الاجتماعية بالإسكندرية

قامت لجنة الضبطية القضائية بوزارة التضامن الأجتماعي، بتفقد عدد من دور الرعاية الإجتماعية بالاسكندرية بشكل مفاجئ للتعرف على مدى جودة الرعاية المقدمة للأطفال بتلك الدور، بناء على تعليمات غادة والي وزيرة التضامن الأجتماعي.





وأسفرت تلك الزيارات عن اكتشاف عدد من الملاحظات منها حاجة بعض الدور الى تجديد الترخيص الخاص بها تنفيذا للقرار الوزاري بتجديد التراخيص كل أربع سنوات وكذلك عدم التزام البعض الدور الاخرى بإيداع نسبة 5%من قيمة التبرعات الواردة للدار بدفاتر توفير الأبناء، فضلا عن ضرورة قيام الدور بمراجعة تواريخ الصلاحية الخاص بالاغذية بشكل دوري ومستمر وقد قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الملاحظات لضمان تلافيها مستقبلًا.





وأكد محمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والادارية بوزارة التضامن الاجتماعى، والمشرف العام على لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، علي أن اللجنة قامت بعقد إجتماع طارئ مع مسئولي مديرية التضامن الاجتماعى بالاسكندرية لاطلاعهم علي تلك الملاحظات والتأكيد عليهم بضرورة تشديد الرقابة والمتابعة لدور الرعاية الإجتماعية الموجودة بالمحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال اي تجاوز قد يقع بحق الاطفال في تلك الدور.





وأشار إلى أن اللجنة لديها خطة للزيارات، حيث ستقوم خلال الفترة القادمة بسلسة من الزيارات الى عدد من المحافظات للتأكد من تطبيق احكام القوانين واللوائح بدور الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية.





ويذكر أن صفة الضبط القضائي قد منحت لبعض العاملين بالوزارة والمديريات التابعه لها بناء على قرار وزير العدل وقد تم وضع خطة زيارات من قبل لجنة الضبطية القضائية لمأموري الضبط القضائي يقومون بتنفيذها بشكل مفاجئ بالإضافة إلي البلاغات والشكاوي التي ترد للوزارة بوجود انتهاكات او تجاوزات بإحدى الدور.





ويكون لمأموري الضبط القضائي في تلك الحالة الحق في تحرير محضر ضبط وتحويل المسئول إلي النيابة العامة وهو ما ساهم في كشف عدد من الانتهاكات خلال الفترة الماضية واتخاذ اللازم بشأنها.

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استعرضت غادة والى وزيرة التضامن الأجتماعي، تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر سبتمبر على مدى ساعات اليوم، والتي أشارت إلى إنتظام عمليات صرف المعاشات في يومها الخامس على التوالي، حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم الخميس الخامس من سبتمبر، بلغ إجمالى عدد الحالات 3 مليون و600 ألف حركة صرف بقيمة اجمالية 5 مليار و421 مليون جنيه.





وسجلت ماكينات الصرافات الآلية مليون و484 الف حالة صرف بقيمة مليار و795 مليون جنيه ومن بعض منافذ صرف البريد ومنافذ صرف الصندوقين الحكومي والعام والخاص تم تسجيل مليون و397 الف حالة صرف قامت بصرف2 مليار و340 مليون جنيه، كما تم تسجيل 719 ألف حالة صرف من منافذ صندوقى التامين الإجتماعى قامت بصرف مليار و286 مليون جنيه.





ووجهت وزيرة التضامن الأجتماعي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان إنظام الصرف من كافة المنافذ مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.



