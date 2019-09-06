أول تحرك من الهلال في قضية "جابرييل"

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يجهز نادي الهلال جميع أسلحته للترافع في قضية الشكوى التي قدمتها إدارة نادي كورينثيانز البرازيلي، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمطالبة بقيمة عقد وقع عليه الهلال لضم لاعب الفريق جابرييل، ويأتي على رأس تلك الأسلحة ملفا قانونيا كاملا يدين النادي البرازيلي.



وتمتلك إدارة النادي البرازيلي عقد مبدئي موقع من رئيس الهلال؛ يفيد بدفع مقدم تعاقد للاعب يبلغ نحو 100 ألف يورو، قبل أن يتراجع الزعيم عن توقيع العقد.



ويطالب نادي كورنثيانز البرازيلي إدارة نادي الهلال بدفع قيمة التعاقد كاملة، حيث تصل المبالغ لنحو 13 مليون يورو، بحسب ما ذكر وكيل اللاعب.





تحدث الإعلامي الرياضي محمد الدويش عن الأزمة التي لحقت بالهلال مؤخرا؛ عقب تقديم إدارة نادي كورينثيانز البرازيلي شكوى، إلى الاتحاد الدولي لكرة "فيفا"، في قضية اللاعب البرازيلي جابرييل.



وقال الدويش عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لن يفيد الهلال كل ما قيل وسيقال خارج قاعة المحكمة، نحن أمام قضية فسخ عقد وعليه أنْ يُثبت مشروعيته كي لا يُحكم للاعب غابريال فرانكو بالتعويض".



وأوضح : "أن الإخلال بالعقد من اللاعب فسيكون التعويض من حق الهلال إنْ لم يُثبت اللاعب سببًا مشروعًا لتصرفه!".



وكان المستشار القانوني فهد بارباع قد تحدث عن موقف الهلال القانوني في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الدوري مع وليد" قائلا: "قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، ينص على ضرورة حصول أي نادي يريد التعاقد مع لاعب، على موافقة فريقه الأصلي، في نص خطابي، ومن ثم الحصول على موافقة اللاعب نفسه".



وأوضح: "في قضية الهلال وجابرييل، إن مسئولي الهلال، حصلوا بالفعل على موافقة كورينثيانز، لبيع اللاعب، في الميركاتو الصيفي".



وتابع المستشار القانوني: "ولكن يبدو أن اللاعب، وصل إلى دبي لتوقيع العقود مع الهلال، دون أن يوقع على موافقته على الصفقة في نص خطابي أثناء المفاوضات، وهنا يكون من حق الزعيم التراجع".



واختتم بارباع حديثه قائلا: "الأزمة الوحيدة التي قد تواجه الزعيم، هو أنه أرسل تذاكر سفر اللاعب من البرازيل إلى دبي، لتوقيع العقود، لافتًا إلى أن "فيفا"، قد يعتبر هذا الأمر دليل إدانة على الهلال".



واتخذت إدارة نادي الهلال في مسار مفاوضاتها مع اللاعب خطوتين، أولهما أنها منحت اللاعب مهلة محدّدة للرد على النادي سواء بقبول العقد أو الرفض، بالإضافة أنها أمّنت تذاكر طيران لجابرييل بناء على طلبه؛ ليحضر إلى دبي للتفاوض.



وتخلف اللاعب عن رحلة الطيران المؤمنة له من قبل النادي، ولم يرد بالقبول أو الرفض وشارك بعدها مع فريقه، وفي حالة عدم تقديم اللاعب سببا قهريا لتصرفه، فسوف يصبح الموقف القانوني للهلال أقوى وتنتهي القضية لصالحه.



