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تعرف على حجم إيرادات فيلم Angel has Fallen في الإمارات

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 03:04 م
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تعرف على حجم إيرادات فيلم Angel has Fallen في الإمارات
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الفجر الفني
 
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يشارك الفنان العالمي جيرارد بتلر، في الفيلم المثير للجدل Angel Has Fallen، والذي وصلحجم إيراداته إلى مليون و782 ألف دولار أمريكى فى الإمارات.
نتيجة بحث الصور عن ‪Angel has Fallen‬‏


يساند بتلر في الفيلم عدد من نجوم العالم منهم مورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث وسابير ازولاى، والفيلم من إخراج ريك رومان والذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر.
 نتيجة بحث الصور عن ‪Angel has Fallen‬‏

يحيك الفيلم في الجزء الثاني، وجود عميل الخدمة السرية مايك بانينج نفسه مشتبها به فى محاولة اغتيال الرئيس الأمريكى، ويدور الفيلم فى إطار مطاردة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى، ومع تتابع الأحداث يكتشف أن الهدف الرئيسى كان إبعاد مايكل عن الرئيس الأمريكى ليتم استهدافه بطريقة أسهل.
نتيجة بحث الصور عن ‪Angel has Fallen‬‏

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