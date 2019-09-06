تعرف على حجم إيرادات فيلم Angel has Fallen في الإمارات

يشارك الفنان العالمي جيرارد بتلر، في الفيلم المثير للجدل Angel Has Fallen، والذي وصلحجم إيراداته إلى مليون و782 ألف دولار أمريكى فى الإمارات.









يساند بتلر في الفيلم عدد من نجوم العالم منهم مورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث وسابير ازولاى، والفيلم من إخراج ريك رومان والذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر.





يحيك الفيلم في الجزء الثاني ، وجود عميل الخدمة السرية مايك بانينج نفسه مشتبها به فى محاولة اغتيال الرئيس الأمريكى، ويدور الفيلم فى إطار مطاردة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى، ومع تتابع الأحداث يكتشف أن الهدف الرئيسى كان إبعاد مايكل عن الرئيس الأمريكى ليتم استهدافه بطريقة أسهل.



