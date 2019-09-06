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محافظ الشرقية يطمئن على مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس العاشر من رمضان

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 03:11 م
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محافظ الشرقية يطمئن على مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس العاشر من رمضان
الدكتور ممدوح غراب - أرشيفية
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اطمأن الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الحالة الصحية لمصابي حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس، العاشر من رمضان، والذي أسفر عن وفاة شخص وإصابة 16 أخرين تم نقلهم بسيارات الإسعاف لمستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وجه محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحية، بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم  وعدم مغادرتهم للمستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء، حيث تم تحويل اربعه منهم إلى مستشفى الزقازيق العام والأحرار لتلقي العلاج اللازم، مشدداً على سرعة الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لاستخراج تصريح الدفن لحالة الوفاة، مقدماً واجب العزاء والمواساه لأسرة المتوفى داعيا المولى أن يتغمده بواسع رحمته.

وكانت غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة قد تلقت إخطاراً يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس العاشر من رمضان وتحديداً أمام مخازن عثمان، ليسفر عن وفاة شخص وإصابة 16 آخرين تم نقلهم لمستشفى بلبيس لتلقي العلاج اللازم، ليوجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بمباشرة جميع الحالات المصابة وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لها، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

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