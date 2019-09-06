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دي يونج يكشف علاقته بنجم يوفنتوس

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 03:05 م
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دي يونج يكشف علاقته بنجم يوفنتوس
دي يونج
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ريهام عبد المحسن
 
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صرح الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط برشلونة ومنتخب هولندا قبل مواجهة ألمانيا وإستونيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر أن علاقته بزميله السابق في آياكس الهولندي ولاعب يوفنتوس الحالي ماتياس دي ليخت مازالت قوية.

وقال دي يونج في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية : "بقينا على اتصال، لقد انتقلنا إلى أندية كبيرة لذلك نتحدث عن هذا التغيير".

وأضاف: "من الجيد أن تكون لديك القدرة على على التحدث مع شخص يمر بنفس تجربتك".

وعن أول 3 مباريات رسمية له في الدوري الإسباني، قال دي يونج: "لم يكن الأمر جيدًا بالنسبة لي أمام ريال بيتيس. عادةً ما أتلقى الكرة وأنا في المرحلة الأولى لبناء اللعب، كان علي أن أتكيف".

وواصل: "ضد أوساسونا، كان الوضع أفضل قليلًا لكني مازلت أريد أكثر من ذلك، يجب أن أستمر في التحسن".
واختتم دي يونج تصريحاته قائلاً : "بخلاف ذلك أنا سعيد في برشلونة وبالأجواء المحيطة بي".

يذكر أن دي ليخت كان قريبًا من مزاملة دي يونج في برشلونة لكن مسئولي الفريق الكتالوني لم يتوصلوا لإتفاق مع آياكس لينتقل دي ليخت إلى يوفنتوس.
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